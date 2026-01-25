巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が25日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。現在取り組んでいることをユーモアたっぷりに明かした。

今年1月4日の初回放送から早くも4回目のオンエア。番組が始まるなり「最近の僕の話なんですけど」とし、「ちょっと『デュオリンゴ』を始めてまして」と語学アプリ「デュオリンゴ」を使って英語とスペイン語の勉強を始めたことを報告した。

だが…。

「それがもう…あの。結構っすね…。プレッシャーかけてくるんですよ。“今日まだやってませんよ”とか“僕のこと忘れてますか？”とかなんか凄いプレッシャーかけられるんで、それがちょっと嫌になってきて。あの…困ってる…状況です」

「緑の…なんかペンギンじゃないですけど、なんか怪獣キャラみたいなのがいて。凄いですよ本当に。怒った顔とかしてるんですよ。それがちょっとこう…。ヤバい！とか思ったりするんで。やんなきゃ、やんなきゃと思いながら」

現役時代に指導者からかけられるプレッシャーは「全然大丈夫だったんですけど」という長野氏。「機械に言われると怖いっす」と実感を口にした。

“機械”に怒られたあとは「ちゃんと一応やるようにして」いるものの「2日間やらなかったらペナルティーみたいなのがあったりするんですけど、それはもうちょっとお金で課金して解決するようにしてますけど」と最終的なピンチは“金で解決”していると明かして笑わせていた。