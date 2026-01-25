【ポテト食べ尽くし系！？】またしても伸びてくる手「いい加減にしなさい！」＜第8話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第8話 逆にこっちが気を遣う【ミチルの気持ち】
【編集部コメント】
人との衝突が苦手なミチルさんは、娘のフライドポテトを食べ尽くされても、ルナちゃんをたしなめたりシオンさんを責めたりするなんて到底できません。逆に自分が気を遣い、どうすればこの場を収められるかと必死に立ち回ります。結局、ミチルさんのフライドポテトを渡すことでマユちゃんは落ち着いてくれましたが……「よその家のダイエットに巻き込まれるなんて」というなんとも言えない気持ちが残るのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
