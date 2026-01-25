◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（千葉・幕張メッセ 国際展示場 ホール４）

全日本プロレスは２５日、幕張メッセ国際展示場 ホール４大会で「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。

セミファイナルで世界ジュニアヘビー級王者・青柳亮生が立花誠吾と５度目の防衛戦を行った。

両者が持てる技のすべてをぶつけ合った２５分を超える熱闘は、立花がヤンキーハンマーで青柳亮から３カウントを奪い劇的な世界ジュニア初奪取を達成した。

２０１６年３月のデビューから１０周年の記念イヤーで全日ジュニアの最高峰を極めた２８歳は「オイ！見たか！オラ」と胸を張り「今の全日本のジュニアって亮生が間違いなくエースだよ」と認め「面白ぇライバルに俺がなってやるよ」と誓った。

さらに「この世界ジュニア、どんな歴史か…ファンの時から見てるんだ。どんな歴史かなんて、わかりにわかっている。その自覚を持ってもっともっと亮生より素晴らしい試合をして、俺がもっと価値上げてやるから。てめぇら、楽しみにしとけ、ア〜ン」と予告した。

敗れた青柳亮はバックステージで大の字に倒れ込み「あぁ悔しい！」と絶叫。２・１５後楽園ホールで開幕するタッグトーナメント「ゼンニチJr.タッグフェスティバル」での巻き返しを誓った。