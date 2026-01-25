◆大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）

第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身の旭富士（２３）が序ノ口優勝を飾った。同じ伊勢ケ浜部屋で７戦全勝同士だった蒼富士（２２）との優勝決定戦を押し出しで制した。旭富士は２１年春に伊勢ケ浜部屋に入門し、原則１部屋１人の外国出身力士枠との兼ね合いでデビューが遅れ、４年半の研修期間を経て、昨年１１月の九州場所の前相撲で初土俵を踏んだ。

初めて番付にしこ名が載った場所で、旭富士が前評判通りの強さを見せた。７戦全勝同士で迎えた優勝決定戦。前相撲や序ノ口の取組の時間帯とは異なり、幕内前で満員の大観衆の前での土俵にも「緊張はなかったけど、雰囲気は違った」と冷静だった。立ち合いで蒼富士を突き放すと、そのまま力強く前進して押し出した。初めての各段優勝を「一日一番、集中した。うれしいですね」と喜んだ。

蒼富士は同部屋で、神奈川・旭丘高の１年後輩だ。部屋では申し合い稽古で相撲を取ったことはなかったが、今場所中は２人で「優勝争いをしよう」と約束を交わしていた。決定戦の舞台での顔合わせには「同じ高校の後輩なので。うれしかったですね。思い切りいこうと、気持ちで臨んだ」と感慨深いものがあった。

原則１部屋１人の外国出身力士枠の兼ね合いで入門から初土俵まで、４年半を要した。その間に部屋の関取衆と稽古を重ねて地力を磨き、いつしか“史上最強の新弟子”と称されるようになっていた。入門当時の師匠で現宮城野親方（元横綱・旭富士）のしこ名を受け継ぎ、昨年九州場所の前相撲で初土俵。「親方に感謝ですね。重いですね、名前が」。新弟子から横綱のしこ名を名乗る重責に向き合い、圧勝を続けている。

序ノ口デビューからの連勝記録は、佐久間山（元小結・常幸龍）の２７だ。周囲や関係者の間では記録更新への期待の声が上がるが、本人は謙虚そのもの。「全然まだまだなので。いい成績を残せるように努力したい。一枚でも番付を上げていけるように頑張りたい」と足元を見据えた。将来の夢も「夢とかを人に言わないタイプなので」と胸にしまった。来場所は序二段。一歩ずつ、力強く階段を上っていく。（林 直史）

◆旭富士 英毅（あさひふじ・ひでき）本名バトツェツェゲ・オチルサイハン。２００２年５月１７日、モンゴル・ウランバートル生まれ。２３歳。幼少期はバスケットボールやボクシングに取り組む。１５歳の１８年春に来日し、神奈川・旭丘高で相撲部に入部。２１年春に伊勢ケ浜部屋入門。２５年九州場所の前相撲で初土俵。名前はモンゴル語でオチル（神）とサイハン（幸せ）の意味。家族は母。１８５センチ、１５０キロ。