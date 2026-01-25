◆大相撲初場所千秋楽（２５日、東京。両国国技館）

西前頭４枚目・熱海富士が静岡県出身力士として初めての賜杯を逃した。本割で西前頭１６枚目・欧勝海を寄り切ったが、３敗同士の優勝決定戦で新大関・安青錦に首投げで屈した。自己最多の１２勝を挙げ、３度目の敢闘賞を受賞。来場所は同県勢として戦後初の新三役が濃厚となった。

熱海富士は、Ｖ逸の悔しさから顔をくしゃくしゃにして、支度部屋に戻った。「優勝！ 優勝、優勝…」。３回つぶやき、天を仰いだ。２３年秋場所以来の優勝決定戦で安青錦を土俵際まで追い詰めたが、逆転の首投げに屈した。「今場所でちょっとつかめてきたものがあったけど、それがまだ不安定。相撲の神様が『まだ時期じゃない』って言ってるのかな」と肩を落とした。

本割で欧勝海を力強く寄り切って完勝した。優勝決定戦に備えて支度部屋で体を動かしながら、３敗で並んでいた安青錦の一番をテレビ画面で見守った。「いけ！ 頑張れ！」。相手の琴桜を応援する心の声が大音量で漏れ、居合わせた関取衆や関係者から思わず爆笑が起こった。愛されキャラらしい一幕だったが、熱海富士は我が身を振り返り「本割で相手が負けてくれたらなという心があるのは甘え。誰しも想像するとは思うけど。もう一番やってやろうという気持ちもあったけど…」と猛省した。

自身の後に入門した同じ部屋の尊富士、伯乃富士、義ノ富士らが次々と活躍する姿を見てきた。「兄弟子として負けたくない。先に三役に上がってやろうという気持ちで、厳しい稽古を積んできた」。静岡県出身力士では初の賜杯は逃したが、来場所は同県では戦後初の新三役が濃厚だ。（林 直史）