【アスペン（米コロラド州）＝帯津智昭】冬季競技の賞金大会、Ｘゲームズは２４日、米コロラド州アスペンで行われ、スノーボード・ビッグエアの女子はミラノ・コルティナ五輪代表の村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９６・６６点で２大会ぶり３度目の優勝を果たした。

同五輪代表の鈴木萌々（キララクエストク）は４位。男子は荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９３・６６点で２大会連続の優勝を飾り、木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）も３位に入って同五輪代表の２人が表彰台に立った。男子スーパーパイプは嶋崎珀（ヤマゼン）が２位、重野秀一郎（日体大）が３位で、スコット・ジェームズ（豪）が制した。

初出場で初優勝を飾った昨年に続き、２０歳の荻原が観客の心をつかんだ。２回目に横６回転半の「バックサイド２３４０」を鮮やかに決め、両手を上げて喜びを表現すると、会場の熱気は最高潮になった。９３・６６点をマークして優勝をつかみ取り、「２連覇を目標にしていたので、達成できて本当に最高な気分」と笑顔がはじけた。

主催者によると、実戦で６回転半を成功させているのは、荻原ただ一人だ。「『２３（６回転半）』を決めた後、観客から『２５（７回転）』というのが、めっちゃ聞こえた。進化を目指そうと思ってチャレンジした」という３回目、横７回転の「バックサイド２５２０」は惜しくも失敗。それでも、「自分の最大限の滑りを見せて、それで盛り上がってくれるのは最高にうれしい。スノーボードの醍醐（だいご）味」。ミラノ・コルティナ五輪でも、観客を沸かせる大技を見せてくれそうだ。（帯津智昭）