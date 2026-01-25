イースト首位を快走するピストンズのJB・ビッカースタッフがオールスターゲームの指揮官に

1月25日（現地時間24日、日付は以下同）。NBAは、2月16日にロサンゼルス・クリッパーズのホームアリーナ、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」で、デトロイト・ピストンズのJB・ビッカースタッフHC（ヘッドコーチ）が指揮を執ることが決まったと発表した。

この日イースタン・カンファレンス2位のボストン・セルティックスが、シカゴ・ブルズに111－114で敗れて28勝17敗となった。この敗戦によって、イースト首位にいるピストンズ（32勝11敗）とのゲーム差が5.0へ広がり、2月2日の時点でもピストンズのイースト1位が決定したため。

46歳のビッカースタッフHCは、これまでヒューストン・ロケッツ、メンフィス・グリズリーズ、クリーブランド・キャバリアーズで指揮を執った経験を持ち、ピストンズの指揮官へ就任して今シーズンで2シーズン目。

ピストンズで今シーズン残している32勝11敗（勝率74.4パーセント）は、これまでに指揮を執ってきたチームでベスト。初めてオールスターゲームで指揮官を務めることとなる。

今年の球宴は、アメリカ出身選手たちで構成されるアメリカチーム2つ（各チームのロスターは最低8名）と、外国籍出身選手たちによるワールドチーム（最低8名）が激突する。ビッカースタッフHCがどのチームで指揮を執るかは未定。

なお、ピストンズの指揮官がオールスターゲームで指揮を執るのは、2006年のフリップ・サウンダーズHC以来初となる。