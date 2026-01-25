今回のDASH海岸は超大物クエスト！そのターゲットは、東京湾に潜むという危険なモンスター。

それが、触れるだけで切れるほどの鋭い牙を持ち、メートル超えの大きさにもなることから“ドラゴン"とも呼ばれる東京湾のヌシ。

城島、シンタロー、桝、木村のパーティは、横須賀・鴨居の老舗船宿の五郎丸のドラゴンハンター・福本船長を仲間に、潮の流れで東京湾の豊かな栄養がぶつかり、エサとなる小魚が集まるポイント“ドラゴン交差点"へ。

「ドラゴンは他の魚とは違う」と木村さん。特殊な生態を持ち、捕食行動を行うドラゴンの秘密を暴くべく、1週間前、城島と桝は日本初の都市型高層水族館『サンシャイン水族館』へ。

ここで出会ったのが、ドラゴンの正体「タチウオ！」。

こちらで展示されているのは、体の幅が指2本分。ドラゴンと呼べるのは指5本分とまさに格が違う。

お手軽で調理もしやすく、フワフワの身は食卓の人気者。「城島家の塩焼きといえばタチウオ」と城島。

そんなタチウオは、生存競争を勝ち抜き、デカくなったヤツは狂暴で値段も1万円を超える。

群れのヌシとなり、姿を滅多に現わさないドラゴンとなる。

ドラゴンを攻略するため、タチウオの生態を観察すると、彼らは普段、頭を上にして垂直に泳ぐ立ち泳ぎで、獲物が通るのをじっと待って襲いかかるという独特な狩りのスタイルを持つことが判明。

しかし、心配性で神経質、警戒心の強いタチウオは簡単にはエサには食いつかない。

クエストの要は、エサを巧みに操る釣法。まるで生きている魚のように見せるため、竿を細かく動かす、「シェイク」と呼ばれる動作が重要。この習得した必殺技を駆使し、実際の海でドラゴンクエスト！

タチウオテンヤをアイテムに、ドラゴン狙いなのでエサはマイワシを丸々一匹。

そして、「ドラゴンハント開始！」「ドラゴン釣るぞ！」

しかし、竿を常に動かし続けなくてはならないため…「これちょっとキツイですね、マジで」「腕のマラソン」絶えず細かく、必死に竿を動かし続け、海中に潜むドラゴンを誘い出す。

そして、桝の竿にクリティカルヒット！「出でよ！ドラゴン！」

ファーストヒットとなった桝のタチウオ、そのサイズは指3.5本分で、残念ながらドラゴンならず。

その後、城島や桝の竿に指3本分が次々と。警戒心の低い子分たちがエサがあると騒ぎ出す事で、群れの中にいるボスも動き始めるはず。シンタローが釣り上げたのは、指4.5本分。ドラゴンまであとわずか。

開始から5時間が経過し、チャンスはラスト1回。ついにその時が訪れた。

シンタローが釣り上げたのは、極太のタチウオ！そのサイズは指4.8本分で長さは1メートル越え！

「冬の東京湾のタチウオはデカいほど脂がのってうまい」と木村さん。

この極上のタチウオを味わうために欠かせないのが、最高の調味料・塩。

半年前の夏から、DASH海岸では「今ならいけるんじゃないか」と、念願の塩作りが始動していた。

「魚や貝の味以上に、根本的なDASH海岸を象徴する味」

海水から作られる塩は、その海の環境がダイレクトに味に反映される。

かつてはヘドロにまみれていた海も、17年間の海づくりを経て、今ならば美味しい塩ができるはず。

そのために伝統の仕組みが、昭和20年代に導入された伝統製法「流下式枝条架併用塩田」。

海水を地面に流し、それを竹にかけることで水分が蒸発。

城島の理想は、力士が土俵でまく塩の約500g。そのために必要な海水はペットボトル200本分(100L)。ひたすら海水をかけながら蒸発させていく。「意外と疲れる」「塩づくりって大変」

木村さんの予想では2カ月かかるというこの塩づくり。しかし、2日目には海水が濁るトラブルが発生…！

「海水が濁ってる」「この海水で塩を作るのは無理」原因は、海水温上昇による植物プランクトンの大増殖。

毒性をもつプランクトンもいるため、できるかぎり取り除く必要がある。

そこで活躍したのが、DASH海岸の強力な助っ人、マガキの「マ・ガッキー」。

1時間で6Lの水をろ過する浄化能力を持つマガキの力で、2日かけて、100Lの海水を浄化させた。

その後も猛暑の中、水分を飛ばし続けること65日、100Lの海水がわずか4Lにまで凝縮された。

「色味もとろみもずいぶん変わった」「確実に塩分濃度は上がってる」「濁りは色んな成分が入ってる」

塩は主成分の塩化ナトリウムに、海水中のカリウム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルがどれだけ含まれているかで味の旨さが変わる。「美味しさに期待ができるわ」

続いてのステップは「蒸発を加速させて殺菌もする」

そのやり方は、美味しすぎて約半年待ちの天日塩を作る、名古屋の有名塩職人・内田翔璃さんの温室ハウスでの殺菌方法を見習い、廃棄された傘を再利用したビニールハウスを作り上げ、水分を飛ばしながら殺菌。

そして、塩づくり開始から83日、ついにミネラルが凝縮した塩の結晶が！「塩の結晶が大きい」

できた塩と、苦み成分でもある塩化マグネシウム(にがり)を分けて乾燥させれば…「完成しました！」

100Lの海水からとれた塩は「555g！」「DASH海岸、これからもGO！GO！GO！」

84日かけ、100%DASH海岸が凝縮した塩が完成！しかし「検査を出した」と城島。

食べても安全かどうかを、専門機関に検査してもらう必要が。もし検査の結果が悪ければ食べられない。

その結果、「ヒ素、鉛、カドミウム、総水銀、検出せず。一般細菌数300以下/g、糞便系大腸菌群 陰性/2.22g」

ということで、食べるのには全く問題ない事が判明！

そして、味の検査は自分たちで。「甘い！」「複雑な味わいが塩の中にある」「これが17年間育んだ海の味」

そして、いよいよ、とれたて冬の巨大タチウオとDASH塩を使って！

船の上でタチウオをさばき、火で炙った後、DASH塩を振りかけて、『寒タチウオの塩炙り』に！

「むちゃくちゃ美味しい！」「DASH塩のおかげで、タチウオの旨みと甘みが際立つ！」

続いては、城島家では「塩焼きといえばタチウオ」ということで、塩焼きに。

さらに、ただ焼くだけではなく、旨味を凝縮させるために船上で干すことに。

まず、タチウオの身を開いて、DASH塩をふりかけて水分を抜きつつ旨味をプラス。

約3時間、太陽と潮風の下で干した後、皮がはがれるのを防ぐために酢を塗ってから炭火で焼く！

「酢を塗ると、皮のタンパク汁が固まって、皮がはがれにくくなる」

味付けはDASH塩のみの『寒タチウオの炭火焼き』の完成！

「こんな美味しいタチウオ初めて！」「今までのDASHの中で1位！」「大優勝！」

「いい味してる！DASH塩！色んな複雑な味がDASH塩の中にあるおかげ」

そして、メインディッシュは、そんなDASH塩と寒タチウオ、さらに福島のDASH村で仲間たちと作った新男米の三位一体のコラボで！

タチウオのアラで作った出汁で新男米と炙りタチウオを土鍋で焚き上げた『福島と東京湾の炊き込みご飯』！

感謝を込めて頂くと…「止まらん！美味しい！ええ出汁で炊けてる！」

「DASH塩とタチウオの脂で新男米が甘い！」「塩とタチウオと米が合わさって本当に美味い」

今回は出会う事ができなったドラゴン、木村さん曰く「イワシを追いかけて浅瀬へ来る」という。

「DASH海岸に“タチウオ(立ち寄よ)"って欲しいなあ」と2026年最初の城島の一言。

その2週間後、DASH海岸では日々の定期観察。「カタクチイワシかな？」「皆同じ方向に逃げている」

そんなイワシたちが突然海面を飛び跳ねた！「何か起きてますよ、DASH海岸！」

すると、姿を現したのは、長細く大きな影…「タチウオだ！」「でっかい！」

探し求めていたドラゴンが、まさかのDASH海岸に！？

「僕らの想像を超えた生き物が来ている」「2026年、新たな楽しみが増えた」

4人の海づくりは、18年目へ！