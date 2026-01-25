「撮影のためにどこかの部位を絞ったりはしません。じつはもともと小食で、たくさん食べないとむしろガリガリになっちゃうんです（笑）。自信のあるボディパーツですか? お尻はよく褒められますね。なので、私服でもお尻がきれいに見えるようタイトなボトムスを選ぶことが多いです」

SNSにアップした美尻ショットが話題を呼んだフィットネストレーナー・Sakura。そんな彼女にバズる方法を聞いた。

「偶然私の投稿を見てくださった方の印象に残るよう、明るくてカラフルなイメージの写真を撮るように心がけています。あとは、同じ色味の写真を連続で投稿しないよう気をつけていますね」

さらに、今後の目標を聞くと彼女は満面の笑みで語る。

「グラビアのお仕事をもっと増やしていきたいです! トレーニング面だと今ヒップサイズが91cmなので、もう2cm増やしたい! いろいろな方のトレーニング動画を観るのですが、憧れる方のサイズがほとんど93cmなんです」

2026年、Sakuraの “美尻” はさらに進化しそうだ。

さくら

27歳 1998年1月21日生まれ 神奈川県出身 ヨガのインストラクターを経て、現在はジムでパーソナルレッスンをおこなうフィットネストレーナー。Instagramに投稿した美尻ショットが話題を呼び、グラビアデビューを果たす。そのほか最新情報は、公式Instagram（＠sakura_personaltrainer）にて

写真・中山雅文

スタイリスト・春原愛子

ヘアメイク・小笠原菜瑠