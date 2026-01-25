Iカップ女子大生・小野たまり「お嬢様大学に通う貧乏学生なんです」
お嬢様大学4年生の小野たまり。私生活もさぞかし華やかなのかと思いきや……。
「中身はお嬢様じゃないです。母と築53年のマンションに住み、通学時間が片道2時間。学費は奨学金で、入学金も母にローンを組んでもらい、いまだに返済してもらっている状態なので『お嬢様大学に通う貧乏学生』が正しいですね（笑）」
少し緊張した表情もあったが、圧倒的なプロポーションを披露。
「正直、胸が大きいことがコンプレックスでした。高校時代には急いで階段を下りていたときに胸が揺れていて、ほかのクラスの男子たちに拍手をされたり。胸を小さくする手術を調べたこともあります。でも、マネージャーさんに『今の私にしかできない仕事』と言われて、就職活動をせずにグラビアアイドルとしての道を選んだ私を、母は『自分のやりたいようにやりなさい』と応援してくれています。今回のグラビア撮影が決まり、母がいちばん喜んでくれたからこそ堂々と胸を張れるように頑張りたいです」
おのたまり
22歳 2003年11月5日生まれ 埼玉県出身 T154・B93（I）W60H89 お嬢様大学に通う現役大学生。1st DVD『ミルキー・グラマー』は竹書房より発売中。そのほか最新情報は公式X（@_onotamari_）にて
写真・唐木貴央
スタイリスト・田中陽子
ヘアメイク・佐藤 淳