ミスFLASH2026のソログラビア第1弾は、ポージング講師の板野優花。

「グランプリに決まったことは、マネージャーさんからの電話で知りました。ふだんはかかってこない時間の着信だったので『何かヤバいことをやらかしちゃったかな!?』と心配に。でもグランプリに選ばれたという知らせを聞いて、全身に鳥肌が立ちました。応援してくださったファンの方にすぐに知らせたかったのですが、公式の発表まで我慢しなければならず心苦しかったですね。審査が終わった後も配信を続けていたのですが、ファンの方から『グランプリは取れたの？』と質問されることが多く、ある日を境に配信をやめました（笑）。嘘をつきたくなかったので」

大阪を拠点に活動中。

「今のところ上京する予定はありません。お仕事で遠征することが多く、ファンの方から『大変じゃない？』と聞かれることは多いのですが、移動中がすごく楽しいんです！ 大阪ー東京の景色は何度も見ていますが、いつも新鮮な発見があります。『この建物って何だろう？』と思ったら、地図アプリで調べたり。好奇心が旺盛なんです」

いたのゆうか

32歳 1993年9月5日生まれ 兵庫県出身 T165・B80（D）W58H88 約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。大阪府在住。そのほか最新情報は、公式X（@_harunoyuki_）、公式Instagram（@yuka_itano）にて

写真・木村哲夫

スタイリスト・春原愛子

ヘアメイク・梅原麻衣子（GiGGLE）