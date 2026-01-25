仏RFIの中国語版サイトは24日、トランプ米大統領がカナダに対し、中国と貿易協定を結んだ場合、カナダからの輸入品に100％の追加関税を課すと警告したと報じた。

記事によると、トランプ氏は、自身が立ち上げたSNSのトゥルース・ソーシャルへの投稿で、カナダのカーニー首相がカナダを中国が米国に商品を輸出するための「中継港」にするつもりだと考えているのなら、それは大きな間違いだとし、「中国はカナダを完全に食い尽くすだろう。企業、社会の基盤、そして生活様式全体を破壊することになる」と脅した。

記事は「トランプ氏のこの発言は、すでに緊張している米国とカナダの関係により一層の不確実性を加えるものだ」と伝えた。

記事によると、これに対し、カナダのルブラン対米貿易担当相はXへの投稿で、「中国との自由貿易協定を追求しているわけではない。合意したのはいくつかの重要な関税問題の解決だ」と回答した。

カナダ商工会議所のホームズ副会頭は声明で、「中国や他の国との構造的かつ安定した関係は、米国との深く根付いた関係に取って代わるものではない」とし、両政府が「企業のより一層の懸念を軽減できるようなより良い理解に速やかに達する」ことを期待すると述べた。（翻訳・編集/柳川）