沖縄県名護市長選は２５日、投票された。

米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古への移設を推進する自民党などの支援を受けた現職の渡具知武豊氏（６４）（無＝自民・維新・国民・公明推薦）が新人２氏を抑え、３選を確実にした。

移設に反対する玉城デニー知事ら「オール沖縄」勢力は、新人で前市議の翁長久美子氏（６９）（無＝立民・共産・社民推薦）を推したが、及ばなかった。

沖縄県は今年、知事選や那覇市長選など注目選挙が続く選挙イヤーとなる。政府・与党にとっては、玉城氏の９月の任期満了に伴う知事選に向けて弾みがついた一方、玉城氏やオール沖縄勢力には手痛い敗戦となった。

名護市長選は、同飛行場の移設工事の進展を受け、物価高対策などが論戦の中心になった。渡具知氏は移設の是非には言及せず、政府との連携を強調した。翁長氏は、移設反対の訴えを前面には打ち出さない戦略を取ったが及ばなかった。

中道改革連合を結成した立憲民主党と公明党は今回、公明が連立を解消した自民とともに渡具知氏を支え、立民は翁長氏を支援するねじれの構図となった。自民は知事選も自公協力の枠組みで臨みたい考えだ。