¡Ú¥Î¥¢¡ÛBUSHI¤¬HAYATA¤ËÀã¿«¡¡GHC¥¿¥Ã¥°Àï¤ËÃÆ¤ß¤Ä¤±à¼Ù°á¤Ê°ÕÌ£¿¼È¯¸À¡Ö¤è¡Á¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡×
¡¡¥Î¥¢£²£µÆü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤Î£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤¬£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¡Ê£³£¸¡Ë¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡£Ì£Ô£Ê¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤È¤È¤â¤Ë£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¡¢£²·î£±£±Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£Ë£Å£Î£Ô£Á¡õ£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÆ£¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬Ãæ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬¼Â¸½¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤Î£²£°£²£´Ç¯£µ·î¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¸ø¼°Àï¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ç¤Ï£Â£Õ£Ó£È£É¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤òÀê¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Àã¿«¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¥Í¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤«¤é£Í£Ø¤òÁÀ¤Ã¤¿£Â£Õ£Ó£È£É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç·Þ·â¤µ¤ì¤Æ·ÁÀªµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£ÂÇ·â¤Î±þ½·¤«¤é¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£´£°£³¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÊÊÑ·¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ë¤òÁË»ß¤¹¤ë¤È¡¢£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤ò¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤á¤¬¤±¤ÆÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤Æ°ì½Ö¤Î¥¹¥¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÆÇÌ¸¤òÊ®¼Í¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï£Í£Ø¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡²¦ºÂÀïÄ¾Á°¤Î£²·î£¶Æü¸å³Ú±à¤Ç¤ÏÆâÆ£¡¢¤½¤·¤Æà£Øá¤È¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¤·¤Æ£Ë£Å£Î£Ô£Á¡õ£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¡õ±óÆ£Å¯ºÈ¤È£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡Ö¥ª¥¤¡¢£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¡£¼¡¤Î¸å³Ú±à¡¢Á°¾¥Àï¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç¤ªÁ°¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±¾¡£±ÇÔ¤À¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤«¤ªÁ°¤é¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤é¡£¤è¡Á¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡£¥¨¥ó¥»¥ê¥ª¡ª¡¡¥Þ¡¦¥¸¡¦¤Ç¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ²ÖÆ»¤ò°ú¤¤¢¤²¤¿¡£¡Ö¤è¡Á¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡×¤Ï¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó»þÂå¤Ë¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Î·è¤áÂæ»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£