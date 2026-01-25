思わずクスッとしちゃう可愛さ♡【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に新作おもちゃがお目見え！ 1月16日から登場中の「クレヨンしんちゃん」シリーズでは、さまざまなマクドナルドモチーフとしんちゃんがコラボしたおもちゃを楽しめます。クレヨンしんちゃんらしいクスっと笑えるおもちゃが勢揃いしているため、どれも見逃せません。クルー姿のしんちゃんにも注目です。

第1弾のラインナップは全3種

1月16日から22日までの第1弾でもらえるラインナップは、全部で3種類。おもちゃを一つ一つよく見てみると、店内で見かける緑色のトレイやハッピーセットボックスがデザインされています。マクドナルドのお店を変形させて作るカンタム・ロボは、作中とは異なるマクドナルドカラー仕様で特別感も高め。大人も子どももワクワクするギミックが楽しめるラインナップです。

勢いよく飛び出すしんちゃんが可愛い

「しんちゃんのアクションスライダー！」は、トレイに乗ったしんちゃんがアクション仮面のパネルから勢いよく飛び出すところが、楽しいポイント。@ftn_picsレポーターHaruさんも「しんちゃんが勢いよく飛ぶ姿が可愛くて、思わずクスッとしてしまいました」とコメントしています。しんちゃんの可愛いスマイルで、こちらまで笑顔になれそうです。

【マクドナルド】でもらえる、可愛くて面白いクレヨンしんちゃんの「最新ハッピーセット」。第1弾終了後は、1月23日からの第2弾、1月30日からの第3弾と続くので、まだまだゲットするチャンスは残っています。気になる人は、見逃さないよう要チェックです！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる