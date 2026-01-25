¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñー¤¬ËÜµ¤ÅÙ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊ¿¼êÂÇ¤Á¡¡¿©¤é¤Ã¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÏÍ½´ü¤»¤º¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤ÎÉ½¾ð
¡¡¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñー¤Î¥¿¥¤¥éー¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¤Ø¤ÎÊ¿¼êÂÇ¤Á¥·ー¥ó¤ÏËÜµ¤ÅÙ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£2026Ç¯¤ÎÃíÌÜºî¡Ö¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥àÀ¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡×¤Ç¥Æ¥£¥â¥·ー±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à¤Î¿ÆÍ§¥¦¥©¥êーÌò¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥¤¥éー¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ç¤ÎÂÐÖµ¥·ー¥ó¤Ç¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Æ¥£¥â¥·ー¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÁ´¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¡Èþ¤·¤¤¼Â¶È²È¥â¥Ç¥ë¤ÈÏÓ¤òÍí¤á¤Æ¥é¥Ö¥é¥Ö
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£»ï¤Ë¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤À¤¬¡¢¤´¤¯Ã»¤¤¥·ー¥ó¤À¡£¥¿¥¤¥éー¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÊËÜÌ¾¥¿¥¤¥éー¡¦¥ª¥³¥ó¥Þ¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¥¦¥©¥êー¤Ï¡¢¥Þー¥Æ¥£¤ÎÍ§¿Í¤ÇÌ´¤ò¸«¤ëÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë²×Î©¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ç¾®ºÙ¹©¤ò»Å³Ý¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Þー¥Æ¥£¤¬°Ìò¤ò±é¤¸¡¢¥¦¥©¥êー¤¬Èï³²¼Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¼þ°Ï¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤½¤³¤Ç¥¿¥¤¥éー¤Ë¡¢¥Þー¥Æ¥£¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥éー¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë»Ø¼¨¤ò¼Â¹Ô¡£¥Æ¥£¥â¥·ー¤Î´é¤ØÊ¿¼ê¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Æ¥£¥â¥·ー¤¬Á´¤¯Í½´ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î±é½Ð¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¥ï¥ó¥Æ¥¤¥¯¤Ç¥¿¥¤¥éー¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¥ßー¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¡¢´ã¶À¤ò´é¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥Æ¥£¥ßー¤òÌýÃÇ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë¾ï¤ËÂæ»ì¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Èà¤Ï¾ï¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× ¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï¿ÍÁ°¤ÇËÍ¤Î´é¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡×¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ï¸¬µõ¤µ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï±éµ»¤Î²¼¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÇºÇ¤â´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡×¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Æ¥£¥ßー¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¿¥¤¥éー¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤¬¼«¸Ê¤òÄ¶±Û¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë½Ö´Ö¤³¤½¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤À¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±±Ç²è¤Ç¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ï¥Æ¥£¥â¥·ー¤Ë¤ï¤¶¤È¡Ü10¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÃåÍÑ¤µ¤»¡¢»ë³¦¤ò¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤Î―10¤Î´ã¶À¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥£¥â¥·ー¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ç¤á¤Þ¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¡¢¿åÁå¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë