「これから一生懸命に頑張って、もっともっと青鳥（せいちょう）が成長できるように」

選手たちを前に、そう言ったのは青鳥特別支援（西東京）ベースボール部の久保田浩司監督（６０）だ。２４日、同部は横浜市内で２０２３年夏の甲子園を制した慶応（神奈川）と、知的障害を持つ中高生の硬式野球挑戦を支援する「甲子園夢プロジェクト」の選手２５人と合同練習会を実施。全行程終了後に、久保田監督が語ったのが冒頭の発言だった。

久保田監督は２１年に同校に赴任し、２３年にベースボール部を発足させた。２４年夏に初の単独チームで西東京大会に出場。昨年３月の春季東京大会１次予選・産業技術高専戦では、１―３７と同校公式戦初の得点を挙げるなど、着実に選手たちは成長を遂げてきた。

合同練習会は２０２１年にスタートし、のべ７度目。青鳥の選手たちは慶応ナインと１対１でペアを組み、ノックや実戦形式の打撃練習などで汗を流した。エラーをしたら「もう一丁！」。好プレーには「お〜、いいね！」「ナイスプレー！」と声が飛ぶ。チームという垣根を越え、一つのボールを追いかけ、楽しむ選手たちの姿が印象的だった。

この交流から得るものは、技術だけにとどまらない。久保田監督は言う。

「学びながら良い刺激を受けて、その刺激をまた自分たちの練習とか、成長に生かす機会になっています。もう一つはこの会に向けて、ピッチャーの子も、『慶応のバッターと対戦するのだから頑張りたい』という意欲にもつながっている。意欲とともに技術面でも学び、成長できる機会かなと思ってます」

次なる目標は「春１勝、夏１勝」。悲願の初白星へ向けて、青鳥の成長は続いていく。（アマ野球担当・小島 和之）