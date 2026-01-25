蛙亭のイワクラが、最新の恋愛事情を告白。オズワルド伊藤との破局を経て、今後の出会いに対する切実な悩みを打ち明けた。

【映像】オズワルド伊藤とイワクラの現在

1月22日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』に出演したイワクラは、ドラマ鑑賞後のトークで現在の出会いについて言及。山里亮太から出会いの場所について問われると、「それをどうしたもんかなと最近考えるようになって、色んな人に相談してるんです」と、新たな出会いを始めている様子をうかがわせた。

これまでの恋愛スタイルについて、イワクラは「私は友達から結構好きになるタイプなんですけど」とした上で、「でももうこれは…ちょっと今回で懲りたというか。友達から付き合うと、やっぱり別れちゃうと、そこで仲良くなった人ともちょっと距離ができちゃう。それが結構辛い」と、芸人同士のコミュニティ特有のデメリットを痛感していると吐露。その結果「出会いねぇ…」と行き詰まっている現状を明かした。

苦肉の策として「吉本の社員さんは恋愛対象に行ってもいいですか？」と周囲に確認したところ、「ダメです」と即却下されたというエピソードも披露。山里は「スタッフさんとかはあるからね。イモトさんも野呂ちゃんもそう」と例を挙げると、最後にカメラ目線で、「スタッフさん、芸人以外の方で、ちょっとでも私を『いいな』と思ってくださる方がいらっしゃいましたら…こっちから行かせていただきます！」と力強く宣言、スタジオは爆笑に包まれた。