賀集利樹、「今の津上翔一」としてあの2人の名前を呼ぶ 『真アギト展』“真”特報映像が解禁「僕の原点であり誇り」
今年1月1日に開催が発表された仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』（4月24日〜5月12日／池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）。25日には“真”ティザービジュアルと“真”特報映像が解禁となった。
【動画】賀集利樹が「今の津上翔一」としてあの2人の名前を呼ぶ 『真アギト展』“真”特報映像
元旦に解禁され話題となった、土砂降りの中佇むアギトの『超ティザービジュアル』をそのままに、『真ティザービジュアル』ではG3とギルスが登場。ついに3人が勢ぞろい。なぜギルスは後ろを向いているのか…。続報に注目だ。
真特報映像も超特報映像の世界観はそのままに、ナレーションを一新。主人公・津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹が、この特報のためにナレーションを新録。元旦解禁の超特報映像のナレーションも実は賀集によるもので、こちらは「賀集利樹」として、今回解禁された真特報は「今の津上翔一」として収録。25年振りに翔一が“あの2人”に呼びかける意味とは…。今後の展開に期待が膨らむ映像に仕上がった。
また、賀集からのコメントも到着。放送開始の記念日となる1月28日には、TOKYO MXで『仮面ライダーアギト』第1話の放送も決定した。同日には『真アギト展』のチケット一般販売も開始となる。
■コメント
ついに25周年！ここまで『仮面ライダーアギト』を愛し続けてくれたファンの皆様、本当にありがとうございます。
25年という歳月が流れても『アギト』は僕の原点であり誇りです。久しぶりに口にした2人の名前。『アギト』の物語はずっと続いていたんだと一気に感じて、25年分の想いと信頼を込めました。
アギトの記憶が再び目覚める『真アギト展』、心よりお待ちしております。
津上翔一／賀集利樹
