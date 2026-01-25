俳優の奥田瑛二（75）が25日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演し、長女の映画監督・安藤桃子氏（43）と次女の女優・安藤サクラ（39）を“怒らせた”言葉を明かした。

エッセイストでタレントの安藤和津と結婚し、娘たちが生まれると「自分の（内面が）変革を遂げるわけ。（他人からの）見え方は一緒なんだけど」と親となって変化があったという。そして「一番は孫だね。孫でもう全く世界観が違ってくる」と孫の誕生が大きな節目となったことを明かした。

現在2人の孫がいるが、「孫はお前たちの10倍可愛いよって言ったら怒ったねー、“冗談じゃないわよ！”って」と不用意な一言で娘たちの怒りを買ってしまったという。「うれしがると思ったんだよ。あなたたちが産んだ子が君たちよりも10倍可愛いと言ってるんだよと言ってもらってるんだよと思うわけ、こっちは」と弁解すると、MCの俳優・満島真之介も「一番可愛い娘たちから生まれた子が10倍可愛いってことですもんね」と理解を示した。

ところが「“ちょっとお姉ちゃん、今お父さんこう言ったんだよ”“えーっ”ってなって」と“修羅場”に。

そんな孫たちには「いい意味でのスパルタ教育」を施しているそうで「娘2人を育てたのと同じように責任もって育ててる。サクラのところはたっくん（柄本佑）がいるからそれはそれでいいわけだから。でも2人とも“じいじ、じいじ”って凄いじじっ子で、ありがたい」と話していた。