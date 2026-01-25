極悪ヒールキャラとして活躍する人気日本人女子レスラーが素顔のオフショットを公開。ギャップを感じさせるビジュアルにファンも反応している。

【画像】日本人女子、“素顔の自撮り”とドイツの街並み

WWE女子スーパースターのアスカが23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ドイツ・ベルリンで撮影した自撮りショットを公開した。

先日までWWEは欧州ツアーを実施しており、ドイツで行われた公演の合間に撮影したものとみられる。投稿には「Berlin」のキャプションと、雪が残るベルリンの街並み、そして試合中にみせる白塗りメイクとは一線を画す素顔の表情が印象的なアスカの姿が写った画像が添えられていた。

この投稿にファンからは「見るからに寒そう」と気遣うコメントのほか、「ベルリンは楽しめましたか」「素敵ですね」「いつも可愛いアスカ皇后」「ようこそベルリンへ！訪問嬉しいです」などとコメントが並んでいた。

1月の欧州ツアーを経て、日本時間2月1日にはスーパースター30人が時間差で参加するバトルロイヤル戦「ロイヤルランブル」も控えている。年明け早々に同じ日本人スーパースターのカイリ・セインと共に保持していたWWE女子タッグ王座を失ったアスカだが、新たなストーリーの起点となる重要な一戦で再び存在感を示すことができるか、注目だ。

