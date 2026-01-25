お笑いコンビ「マヂカルラブリー」が２５日、神奈川・横浜アリーナで「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ） 令和ラジ客浪漫譚 〜横浜アリーナ編〜」を開催した。

２０２２年１０月以来、約１年半ぶり、２度目となる番組イベント。オープニングでは、野田クリスタルが赤の和服姿で登場。華麗な殺陣とマグロ解体ショーを組み合わせたパフォーマンスで会場を盛り上げた。番組の人気企画で、世の中で当たり前になってほしいことにエールを送る「エール！心の当たり前」では、マッチョ１０人が花道でポージングしながら行われるスペシャル演出も。村上は「これが本当のマッチョなんですね！すさまじいですね！」と興奮した様子だった。

その後、会場のリスナーが野田とゲーム対決をする「スーパー野田ゲーＰＡＲＴＹ＆ＷＯＲＬＤ」も開催。初めてゲームをプレーした参加者が野田に連勝すると、野田は「なんで強ぇんだよ！マジで勝てなかったんだけど」と悔しさをにじませ、会場は大盛り上がりを見せた。

エンディングでは「夢だった」というトロッコに乗って会場を一周。会場を見渡した野田は「本当に（席が）埋まったんですね」と感慨深げ。村上は「またイベントができるように頑張っていきますし、何かあったら、お助けいただければと思います」と頭を下げた。

イベントには、ゲストとして藤本敏史とリボルバー・ヘッドも参加した。