４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＳＵＺＵＫＡが２５日、都内で声優に挑戦したアニメ映画「迷宮のしおり」（河森正治監督）の公開御礼舞台あいさつに齋藤潤、寺西拓人らと登壇した。

スマートフォンの中に閉じ込められた女子高生が奮闘する脱出劇。ＳＵＺＵＫＡはスマホの世界に迷い込んだ主人公・前澤栞と現実世界のＳＨＩＯＲＩの声を演じ分けた。おなじみの制服衣装も栞仕様で「ＳＵＺＵＫＡと栞のコラボレーションです。安心してください。はいてますよ」とスカートをまくり、緑色の短パンを披露した。

大阪出身で普段は関西弁を使っているが、標準語で演じた。「収録で役になると、標準語に切り替わった。（新しい学校のリーダーズの）メンバーがみんな関東人なので、それがいい作用になった」と明かした。

スマホを題材にした物語にちなみ「プライベートで、スマホなしで何日くらい過ごせますか？」という質問に「できれば、何日もスマホなしで過ごしたい」。今後、声優として挑戦したい役柄は「デビルマンが大好きだったので、セクシーなデビルウーマンがやりたい」と意欲を見せた。