フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が24日に放送され、現役時代に阪神とロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）がゲスト出演。今季のセ・リーグ優勝にDeNAを予想した。

この日は「プロ野球開幕SP どこよりも早い順位予想」がテーマの後編。

2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷氏、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元信氏（55）、巨人OBの岡崎郁氏（64）、中日OBの福留孝介氏（48）、広島OBの西山秀二氏（58）、ヤクルトOBの五十嵐亮太氏（46）が順番（Aクラスが前列、Bクラスが後列）に並び、2025年11月10日収録ながら2026年の順位予想をするという無謀な“超難題”に挑んだ。

この日、6人が予想したのはセ・リーグ優勝と最下位の2チームだけ。

阪神OBの鳥谷氏は「阪神強いんですよ、メチャクチャ」としながらもDeNAが優勝すると予想した。

その理由については阪神・岡田、巨人・阿部、阪神・藤川と3年連続で新監督を迎えたチームが優勝している事実を挙げ「戦力があって監督が代わったDeNA。どうでしょう！」とぶち上げた。

さらに「その流れでいくと、チームが何かが変わるっていうふうに…監督が代わるっていうのは今の選手には一番刺激になる…っていうのは3年間で分かって。（予想を外した場合の）“逃げ道”としてもこれが一番いいんじゃないかと思います」と説明した。

なお、出演した6人でDeNAを優勝予想したのは鳥谷氏だけ。巨人OBの岡崎氏が「忖度です」と巨人優勝を予想したものの、残り4人は阪神の連覇という予想だった。

DeNAは横浜時代の1998年にともに38年ぶりとなるセ・リーグ優勝＆日本一。2024年にレギュラーシーズン3位からクライマックスシリーズ（CS）を勝ち上がってソフトバンクとの日本シリーズも制した。

だが、2025年はリーグ2位で、5年間チームの指揮を執った三浦大輔前監督（52）が退任し、現役時代に三浦前監督とバッテリーを組んだ相川亮二監督（49）が新たに就任した。なお、セ・リーグ優勝となれば前回38年ぶりだった1998年以来28年ぶりで、DeNAとしては初となる。

【出演者6人の2026年セ・リーグ優勝＆最下位予想】

鳥谷敬氏 優勝：DeNA 最下位：ヤクルト

谷繁元信氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

岡崎郁氏 優勝：巨人 最下位：広島

福留孝介氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

西山秀二氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

五十嵐亮太氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

※2025年11月10日に予想