＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館

【映像】「髪型目立つ」大相撲千秋楽に人気タレントの姿

千秋楽の熱気に包まれた両国国技館で、土俵上の熱戦とともに視聴者の視線を釘付けにする人物がいた。向正面のたまり席に座る「特徴的なヘアスタイルの人気タレント」の姿に、ネット上で「髪型目立つ」「おるやん！」と大きな反響が寄せられた。

注目を集めたのは、好角家として知られるタレントでミュージシャンの、はなわ。向正面、東方のたまり席という絶好のポジションで、身を乗り出すようにして一番一番を見つめるはなわ。遠目からでも一目でそれと分かる、おなじみのシルエットは、激戦が続く土俵際でも異彩を放っていた。

前頭二枚目・宇良（木瀬）と前頭五枚目・玉鷲（片男波）の一番。立ち合い、ベテラン玉鷲の猛攻に土俵際まで追い込まれた宇良だったが、絶妙なタイミングで引き落としを決めると、館内は大歓声。リプレー映像では、手に汗握る熱戦を“口を大きく開けて”見守るはなわの姿が確認できた。

元気なく10敗目（5勝）を喫した玉鷲。一方、宇良は執念の引き落としで4勝目（11敗）を挙げた。

ABEMAのコメント欄やX（旧Twitter）では「はなわのリアクションが毎回オモロイw」「大相撲に『はなわ』おるやん！」「髪型目立つな」といった反響が相次ぎ、場所を締めくくる千秋楽を彩る一コマとなった。（ABEMA／大相撲チャンネル）