à¤æ¤¤Ý¤èá¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÂ¼Í´õ¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êà²¼¿´á¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾Ë½Ïª¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö£²£±¤°¤é¤¤¤Î»þ¤ËÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¥Ð¡¼¤È¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì£Ì£É£Î£Å¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ð¡¼¾Ò²ð¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÁ÷¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Ï¡Ö´í¤Ê¤¤¤³¤È¤¹¤ë¤Ê¤¢¡ª¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¤¬¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤³¤³¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤â°ìÅ¾¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡¡¤½¤ê¤ã¡¢¤·¤ã¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤ë¤È¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¼«¿È¤Î¸åÊý¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤ò»Ø¤µ¤·¡Ö¤½¤ì¤¬¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡×¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡ÖºÇ°¤À¡ª¡¡ºÇ°¡ª¡¡¤â¤¦ºÇ°¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¤Ï¡ª¡¡¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¡¢·ã¤·¤¯ÏµÇâ¡£¤·¤«¤·¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö¤·¤«¤â£±²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿²ó¤â¡£¡Ø¤¤¤ÞÌÜ¹õ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÜ¹õ¤Î¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ð¡¼¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ÌÜ¹õ¤Î¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡£¡Ø¤¤¤Þ²Æì¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢²Æì¤Ç¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ð¡¼¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢²Æì¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡Ä¡×¤ÈË½Ïª¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡´é¤Ä¤¤ò¥É¥ó¥è¥ê¤È¤µ¤»¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ËÍËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¶¦±é¤Î¥³¥³¥ê¥³¡¦±óÆ£¾ÏÂ¤¤«¤é¡Ö´°Á´¤Ë²¼¿´ËþºÜ¤ä¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¾å¾Â¤«¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¤ó¤ä¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Á¤ã¤ó¤ò¡×¤È³Ë¿´¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö²¼¿´¤Ï£·¡Á£¸Ç¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì²ó¤â£²¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥°¥Á¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ø¿©¤Ù¥í¥°¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È±þ¤¸¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£