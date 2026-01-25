フィギュアスケートの四大陸選手権最終日（２５日、中国・北京）で、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルランド・明大）が大きな弾みをつけた。

ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたこの日のフリーは、序盤から４回転ループ、４回転トーループでミスが出る苦しい展開。それでも、４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプで２・８５点の出来栄え点（ＧＯＥ）を引き出すなど、中盤以降は粘り強い演技で、１７５・１４点をマークした。合計２７３・７３点で３年ぶり２度目の優勝を果たした。

鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス）の仲良しトリオで出陣するミラノ・コルティナ五輪の開幕まで２週間を切った。場内インタビューでは「２回目の優勝でうれしい」と喜びを口にした上で「（五輪に）出るからにはメダルを意識していきたい」と力を込めた。

ＳＰ３位の山本草太（ＭＩＸＩ）は冒頭の４回転サルコーが３回転となったが、４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプ、４回転トーループなどを着氷。３つのスピンも最高難易度のレベル４を獲得した。１７５・３９点、合計２７０・０７点で３位に食い込んだ。

ＳＰ２位の友野一希（第一住建グループ）は序盤のジャンプなどでミスが目立った。１７１・４１点、合計２６８・８０点で５位。日本勢で表彰台独占とはならなかった。