ティモンディ・前田「前髪を上げることはないんですが、やってみるとシックでいい」

あの人がメイクで魅力マシマシ！ 美ジュ-1グランプリ2025。今回は、ティモンディの前田裕太さんがエントリー！

ハンサムの定義は、素材で勝負している人

「いつ見ても変わらないイメージになるように、普段は金太郎飴のように同じヘアメイクをしていて。隣（高岸宏行）が常にオールバックだから、僕が前髪を上げることはないんですが、やってみるとシックでいいですね」

衣装は偶然、個人的にも好きなブランドで「ヘアメイクもファッションも全て好き」と満足げな前田裕太さん。

「テーマでもあるハンサム感を上げているのはメガネ。こういう個性的なアイテムがあると楽しさが増えますね。顔は生まれ持ったものなのでパーツで長所だと思える部分はないんですが、人から言われるのはまつ毛が長いこと。幼少期はそれがイヤで切っていたぐらい。ハンサムの定義は、自分に自信があって話に説得力があり、ヘアメイクなどで誤魔化さない、素材で勝負している人。例えば一筆書きのように自分を貫くような。僕はいちいち筆を止めながら、後悔しながら生きてます（笑）。相方の誰にでもグイグイ行ける、アントニオ猪木風な“行けばわかるさ”精神は、僕にはないハンサムな部分かな」

スキンケアで力を入れているのは、メイク落とし。

「いいもので落としたくて、シュウ ウエムラのオイルクレンジングを愛用。肌トラブルがなくなりました」

https://youtu.be/sSId4JZhx3s

YouTubeでは撮影後のコメントをチェック！

💄 今回使用したアイテムはこちら

前田裕太（ティモンディ）

まえだ・ゆうた 1992年8月25日生まれ、神奈川県出身。2015年に高岸宏行と漫才コンビ・ティモンディを結成。ネタ作りとツッコミ担当。『天才てれびくん』（NHK Eテレ）ほかにレギュラー出演。自身初のエッセイ『自意識のラストダンス』（左右社）も発売中。