フェンディの新作バッグ「フェンディウェイ」軽やかに纏う日常ラグジュアリー
イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディから、日常に自然に溶け込む新作バッグ「フェンディウェイ」が登場します。2026年春夏ウィメンズコレクションのランウェイで披露された本作は、クラフツマンシップと軽やかさを兼ね備えたホーボーバッグ。忙しい毎日を送る現代女性のために、エレガンスと実用性をバランスよく融合させたデザインが魅力です。肩にかけた瞬間から感じる、気負わないラグジュアリーを体験してみて♡
フェンディ流ホーボーバッグの進化
「フェンディウェイ」は、台形のシンプルなフォルムにたっぷりの収納力を備えた新感覚のホーボーバッグ。柔らかな構造と洗練されたラインが、フェンディらしい上質感を際立たせます。
調節可能なハンドルで肩掛けしやすく、ピラティスのクラスからオフィスでの会議まで幅広いシーンにフィット。
サイドに配されたフックにはチャームやアクセサリーを添え、自分らしいアレンジも楽しめます。
サイズとカラーで広がる表情
サイズはラージとミディアムの2種類を展開。バイカラータイプは、ライラック×ブラウンやエレクトリックブルー×ダブなど、スエードのインナーが印象的な配色に。
さらに、鮮やかなピンクやターコイズブルーのモノカラーバージョンは、スエード素材にレザーの裏地を組み合わせた今季のステートメントカラーとして注目されています。
装いに合わせて選べる多彩な表情が魅力です。
「フェンディウェイ」バッグラージサイズ
価格：605,000円(税込)
サイズ：H32×W43×D17cm
展開カラー：バイカラー(ライラック×ブラウン／エレクトリックブルー×ダブなど)／モノカラー(ピンク／ターコイズブルー)
「フェンディウェイ」バッグミディアムサイズ
価格：533,500円(税込)
サイズ：H27×W36×D13cm
展開カラー：バイカラー(ライラック×ブラウン／エレクトリックブルー×ダブなど)／モノカラー(ピンク／ターコイズブルー)
日常を格上げする確かな存在感
軽やかさと使いやすさを追求した「フェンディウェイ」は、毎日手に取りたくなる存在。柔らかな素材感と構築的なフォルムが共存し、持つだけでコーディネートを格上げしてくれます。
ラグジュアリーでありながら実用的なバッグを求める女性にこそふさわしい、新たな定番バッグです。
※「フェンディウェイ」バッグは、2026年1月22日よりフェンディ公式オンラインストアfendi.comにて先行予約開始、2026年2月5日より同ストアおよびフェンディ直営店にて販売。
フェンディウェイで始まる新しい日常
シーンを選ばず活躍する「フェンディウェイ」は、現代女性の多面的なライフスタイルに優しく寄り添うバッグ。軽やかで上質、それでいて主張しすぎない佇まいは、毎日を少し特別にしてくれます。
フェンディならではの洗練と自由さを詰め込んだ新作バッグで、あなたらしい日常ラグジュアリーを楽しんでみてはいかがでしょうか♡