愛知県で「冬に行きたい滝」ランキング！ 2位「阿寺の七滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
一年の中でも限られた期間にしか見られないのが、凍りついた滝がつくり出す幻想的な風景です。寒さと引き換えに出合えるこの景色は、自然の奥深さを実感させてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年1月7〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「冬に行きたい滝（中部地方）に関するアンケート」を実施しました。その中から、愛知県で「冬に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「国の天然記念物にも指定されており、歴史と自然の両方を楽しめるから」（20代男性／愛知県）、「比較的アクセスが良く、短時間で複数の滝を楽しめるから。冬でも散策しやすく、自然と観光を無理なく組み合わせられそうだと思ったか」（40代女性／鹿児島県）、「冬のハイキングコースを楽しみながら、歩いて見に行きたい滝です」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「奥三河のナイアガラが見てみたいから」（50代女性／新潟県）、「観光客が比較的少なく、静かな雰囲気が保たれているのが魅力だから」（50代男性／広島県）、「迫力があって荘厳な雰囲気を感じられそうだから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：阿寺の七滝／46票2位に選出されたのは、新城市にある「阿寺の七滝（あてらのななだき）」です。礫岩（れきがん）の河床を七段にわたって流れ落ちる様子が美しく、国の名勝および天然記念物にも指定されています。冬の時期は、周囲の木々の葉が落ち、特徴的な地質や滝の構造がより明確に観察できるのが魅力です。
1位：蔦の渕／50票1位に輝いたのは、東栄町にある「蔦の渕（つたのふち）」です。その幅広で壮大な姿から「奥三河のナイアガラ」の異名を持ちます。冬の寒冷な気候の中、広大な滝幅いっぱいに流れる水の迫力は圧巻で、力強い水流が際立つ絶景となります。
