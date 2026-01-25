見た目がかわいいと思う「富山県のお土産」ランキング！ 2位「月世界」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSの普及もあり、味の良さはもちろんのこと、思わず誰かに見せたくなるような「パッケージの可愛さ」が選ぶ際の大切な基準となっています。旅の思い出を彩り、贈った相手の心もパッと明るくするような、ビジュアルに優れた名品をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「富山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「白くて可愛いから」（20代女性／千葉県）、「優しくてはかない感じ」（40代女性／埼玉県）、「上品でレトロな和菓子の見た目が可愛く、名前の響きもやさしくて印象に残るから」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「伝統工芸の高岡漆器に使われる『木型』で成形されたラムネは、まるで食べる宝石のような美しさです。鯛や宝尽くし、花々など、日本の伝統的な吉祥文様が細やかに表現されており、一粒一粒が工芸品のように精巧です。大人が楽しめる上品なパステルカラーの色合いも素敵で、従来のラムネのイメージを覆す高級感があります。富山の歴史と職人技が小さな一粒に凝縮されており、お皿に並べるだけで絵になる、お洒落で可愛らしいお土産として非常に優秀です」（30代男性／愛知県）、「小さな和柄のモチーフがそのままラムネになっていて、まるで小さな工芸品のように見えるところがかわいいです。色合いも優しく、箱を開けた瞬間に『わぁ』と声が出るような上品さがあります。食べるのがもったいないほど可愛らしい見た目が魅力です」（40代男性／北海道）、「パッケージがレトロ感があるから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「富山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：月世界（月世界本舗）／45票2位は、明治30年創業の老舗が手掛ける銘菓「月世界」です。暁の空に浮かぶ淡い月影をイメージしたというこの菓子は、新鮮な鶏卵と和三盆糖を煮詰めた糖蜜を合わせて乾燥させたもの。真っ白で気品あふれる佇まいと、口の中で静かに溶ける独特の食感が、和の美しさを感じさせると高く評価されています。
回答者からは「白くて可愛いから」（20代女性／千葉県）、「優しくてはかない感じ」（40代女性／埼玉県）、「上品でレトロな和菓子の見た目が可愛く、名前の響きもやさしくて印象に残るから」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：高岡ラムネ（大野屋）／63票1位に輝いたのは、高岡市の老舗菓子店・大野屋の「高岡ラムネ」でした。和菓子の木型を使用して職人が手作りするラムネは、宝物や季節の花々など、食べるのがもったいないほど緻密で美しい造形が特徴。パステルカラーの優しげな色合いと洗練されたパッケージが、圧倒的な支持を得ました。
回答者からは「伝統工芸の高岡漆器に使われる『木型』で成形されたラムネは、まるで食べる宝石のような美しさです。鯛や宝尽くし、花々など、日本の伝統的な吉祥文様が細やかに表現されており、一粒一粒が工芸品のように精巧です。大人が楽しめる上品なパステルカラーの色合いも素敵で、従来のラムネのイメージを覆す高級感があります。富山の歴史と職人技が小さな一粒に凝縮されており、お皿に並べるだけで絵になる、お洒落で可愛らしいお土産として非常に優秀です」（30代男性／愛知県）、「小さな和柄のモチーフがそのままラムネになっていて、まるで小さな工芸品のように見えるところがかわいいです。色合いも優しく、箱を開けた瞬間に『わぁ』と声が出るような上品さがあります。食べるのがもったいないほど可愛らしい見た目が魅力です」（40代男性／北海道）、「パッケージがレトロ感があるから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)