起業家や俳優として活動する新田さちか（27）が、下着ブランド「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」の新ブランドアンバサダーを1月から務めることがリリースされました。



【写真】原宿警察署の一日署長を務めた新田さちかさん

AMOSTYLEは、トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する毎日をかわいく、ハッピーに過ごしたい、そんな願いをかなえるブランドです。新田さんは、大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入りし、2023年には地元石川県の観光大使に就きました。



AMOSTYLEが掲げる「自分らしさを大切にしながら、日常も気分もアップデートしていく女性」を体現する存在として、新田さんのライフスタイルや発信力に共感したことから実現しました。トレンド感のあるファッションセンスと、自然体で前向きなメッセージ発信を通じて、20代女性を中心に共感を集める新田さん。「無理をしないおしゃれ」「自分らしく楽しむ日常」という価値観は、AMOSTYLEが目指す世界観と高い親和性を持っています。今後は、ビジュアルやSNSコンテンツ、キャンペーンを通じて、「今の私にちょうどいいランジェリー」という新しいAMOSTYLEの魅力を発信します。



新田さんは「ブランドアンバサダーとして、AMOSTYLEの魅力をお伝えできることにとてもワクワクしています。 マイナスをプラスに変えてきた経験から、コンプレックスを魅力に変える体験を伝えたいです。 挑戦を重ねる中で見つけた、自分をもっと好きになるヒントを届けていきたいです！」とコメントしています。



【新田さちかさんプロフィル】

1998年12月6日生まれ。大学在学中にミス青山コンテスト2020で準グランプリを受賞。Z世代に人気の恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入り。以降、女優・モデル・タレントとして映画・ドラマ・CMなど幅広く活動を展開。2023年には地元石川県の観光大使に就任。挑戦する女性を応援したいという想いから株式会社Edomを設立し代表取締役に就任。自身がデザインを手がけるアパレルブランド「VALLAN」やジュエリーブランド「BORRAKE」なども手がけており、経営者としても注目を集めている。