「言葉にならない…」「最高に美しい組み合わせ」吉沢亮、パリでのオフショットに反響！「綺麗すぎて」
俳優の吉沢亮さんのスタッフ公式Instagramアカウントは1月24日、投稿を更新。フランス・パリでのオフショットを披露しました。
【写真】吉沢亮、“美しすぎる”パリでのオフショット！
この投稿にコメントでは「いやもう最高です」「なんと美しい‥」「写真集でますか」「綺麗すぎて感動」「言葉にならない…」「美しすぎて永遠に見てられます」「最高に美しい組み合わせ」「吉沢亮×パリ=素敵」など称賛の声が多数寄せられています。
コメントでは「パリでもレベチの輝き」「見るたび…若返っている」「振り向きショットかっこよすぎです」「Diorのロゴにも負けない存在感流石です」との声が上がっています。
(文:福島 ゆき)
「吉沢亮×パリ=素敵」同アカウントは「Ryo in Paris」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、フランス・パリの夜景で、ライトアップされたエッフェル塔をバックに撮影した写真、2枚目の写真では、主演映画『国宝』のポスターの下でソファに座る吉沢さんの姿を披露しています。
「パリでもレベチの輝き」同日の別投稿では、高級ブランド・DIOR（ディオール）のビューティー アンバサダーを務める吉沢さんが、1月21日にパリのロダン美術館で開催された、2026-2027年ウィンターコレクションのファッションショーを訪れた際のオフショットを公開。ブランドのロゴが入った長袖のポロシャツとデニムを合わせたコーディネートやクリエイティブ・ディレクターであるジョナサン・アンダーソンさんとのツーショットを披露しています。
