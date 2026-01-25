【アスペン（米コロラド州）＝帯津智昭】冬季競技の賞金大会、Ｘゲームズは２４日、米コロラド州アスペンで行われ、スノーボード・ビッグエアの女子はミラノ・コルティナ五輪代表の村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９６・６６点で２大会ぶり３度目の優勝を果たした。

同五輪代表の鈴木萌々（キララクエストク）は４位。男子は荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９３・６６点で２大会連続の優勝を飾り、木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）も３位に入って同五輪代表の２人が表彰台に立った。男子スーパーパイプは嶋崎珀（ヤマゼン）が２位、重野秀一郎（日体大）が３位で、スコット・ジェームズ（豪）が制した。

１回目のランを終えて２位につけた村瀬が勝負をかけた。２回目に挑んだのは、縦３回転横４回転半の大技「バックサイドトリプルコーク１６２０」。練習でも成功したのは１度だけだというが、しっかりと着地まで決めると右手を突き上げた。「信じられないというか、夢を見ているような感じで、立った瞬間に涙が出た」。主催者によると、実戦での成功は女子では史上初だった。

積み重ねてきた練習の成果に加え、雪の状態も味方した。「夜になって冷えて、（ボードが）走るコンディションになった」。回転数が多いジャンプを成功させるために必要なのは高さだ。スタート時にはコーチたちに両方から腕を引っ張ってもらい、勢いをつけて滑った。「全部がパーフェクトな状況で、自分の持っている技を出し切れた」と振り返った。

ビッグエアは２０２２年北京五輪で銅メダルを獲得した種目だが、今季のワールドカップ（Ｗ杯）では出場した２戦とも６位。そこから一転、大技を決めてＸゲームズを制し、目前のミラノ・コルティナ五輪に向けて「強みでしかない」と言い切り手応えをつかんだ。前日のスロープスタイルでも３位に入っている。五輪での２種目制覇に向け、２１歳の実力者が乗ってきた。（帯津智昭）