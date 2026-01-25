¡Ú¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥ÖC¡¦G¶(AJCC)¡õ¥×¥í¥¥ª¥óS¡¦G¶¡ÛÃæ»³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶¯4ºÐÀ¤Âå¡×¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤Ç½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡ª¤½¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Å¾ÞÁ´¤Æ2Ãå¤À¤Ã¤¿¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤¬Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¡ª
Ãæ»³¤ÈµþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼Ç¤È¥À¡¼¥È¤Î¥À¥Ö¥ëG¶¡£½Õ¤ÎGµÀïÀþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
µþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡¦Gµ¤Ø¤Î½ÐÁö¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥×¥í¥¥ª¥óS¡£¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä¾¶á5¥ì¡¼¥¹Á´¤Æ½Å¾Þ¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤º¤ì¤âÀËÇÔ¡£6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ãæ»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AJCC¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼3Ãå¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ê²´ÇÏ4ºÐ¡Ë¡£ÃæÃÄ4ÈÖ¼ê¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢Ä¾Àþ¤ÇÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¡¢½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¤³¤Î4ºÐÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê25Ç¯Å·¹Ä¾Þ½©À©ÇÆ¡Ë¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê25Ç¯ÍÇÏµÇ°À©ÇÆ¡Ë¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡ÊÃæ»³¶âÇÕ¡Ë¡¦¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¡ÊÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡Ë¡¦¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡Ê¾®ÁÒÌÆÇÏS¡Ë¤¬½Å¾Þ¾¡Íø¡£
¡ÖºÇ¶¯À¤Âå¡×¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¡£
¤Þ¤¿¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯2ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡£
·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹½Õ¤ÎGµÀïÀþ¡£
¼¡¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£