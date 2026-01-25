女優の板谷由夏が２５日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。

インスタグラムに「昨日から喉が痛かった。参鶏湯風を作って出かけたのは元気がなくなる予感がしたからです。えらいぜ、あたし」と書き出し、鶏肉などの具材を煮込む様子などを映したショートムービーをアップ。「たぶん風邪 早めにベッドへ行きます。インスタあげられるぐらいだから、心配しないで」とファンに呼びかけた。続けて、「今日は高橋伴明組 映画『安楽死特区』の舞台挨拶でした。多くの方に観ていただきたい」と記し、「大好きな余貴美子さん。かっくいい先輩。この辺りまではまだ覇気があったんよ」と、参鶏湯のメイキングムービーの一番最後で女優・余貴美子との２ショットが登場。「はい、寝ます。おやすみ。みなさんも、寒いから温かくしてね」とファンに呼びかけて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ご自愛くださいませ」「お大事にして下さいね」「冷え切った身体にぴったりなお料理ですね！」「喉の痛みがなくなるとイイですね」などの声が寄せられている。