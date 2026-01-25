楽天・前田健太投手（３７）が２５日、大阪・堺市で南堺警察署の一日警察署長を務め、先発ローテとしてフル回転する決意を示した。

１１年ぶりに日本球界に復帰した右腕には先発ローテの中心として活躍することが期待されている。「僕たちも体が大事なので、ルールを守らないとけがにつながるし、僕自身も今シーズンから日本に戻ってきたので、しっかりチームに貢献できるように頑張ります」と意気込んだ。

目標の投球回数は１８０イニング。「昔は２００（イニング）を目標にしてやっていましたが、今はなかなか２００投げる時代ではなくなってきている。規定投球回数は僕は最低限かなと思う。１８０イニング投げられれば今の時代、すごく投げているほうだと思うので、そのあたりを目標にしてやっていきたいです」と見据えた。

長いイニングを投げることはブルペンの負担を減らすことにもつながる。昨季、楽天の先発陣は規定投球回に到達した選手がいなかった。「自分の登板日はしっかり中継ぎを休ませられるようにということはいつも意識しながらマウンドに上がっている。先発として長く投げることは大事だと思います」と強調した。