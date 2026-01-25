３人組音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」が２５日、開催予定の札幌公演の開演時間を１時間半繰り下げて開催すると告知した。当初は午後５時会場、同６時開演だったが「メンバー／スタッフが会場へ到着するのが遅くなっており、誠に大変恐縮ですが、開場／開演時間を変更させて頂きます」と告知。午後７時開場、同７時３０分開演とした。変更した時間通りに開場はしたことも伝えている。

ボーカルの詩羽も午後５時３０分頃に自身のＸ（旧ツイッター）で「私もケンモチさんもまだ会場に着いていない状態で、開演この予定よりも遅れてしまう可能性があります..！！既に会場付近で何時間も待機していただいているファンのみなさんには、大変な思いさせてしまい申し訳ないです」と謝罪。「私たちもライブを開催できるよう全力で頑張るので、信じたり願ったり許したり、それぞれのパワーをいただけると嬉しいです」と呼びかけた。

札幌では強い雪が降り続け、ＪＲ北海道は札幌駅を発着する列車の運転を午後９時頃まで一時見合わせているほか、航空便にも欠航が出ている。