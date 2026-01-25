俳優・坂上忍がＭＣを務めるフジテレビ系「平成の名場面連発！あの人ビフォーアフター」が２３日、放送され、坂上とも縁の深い女優が登場した。

“はじめての、アコム〜♪”で柔らかな笑顔と癒しのキャラクターで一世を風靡したアコムのＣＭから２３年、当時２１歳だった小野真弓（４４）がＶＴＲで登場。「芸能活動のかたわら、（動物の）保護活動もしています」と笑顔で語った。約７年前に千葉・木更津に移住。トリマーの資格を取得し、「『さかがみ家』でトリマーとしてつとめてさせていただいています」と明かした。

ＶＴＲを見ていた坂上は「ある日突然、フジテレビの楽屋を訪ねてきて。『私も千葉に引っ越しました』と。動物保護をがっつりやりたい、だったら東京より千葉だと思って、一軒家買って」と説明すると、スタジオは一斉に「え〜っ？！」。坂上は、小野について「男もいらない、結婚もしない、動物オンリーでいいんだー、って言って活動してる」と代弁？していた。

ＳＮＳ上では、「めちゃ可愛いな」「変わらず可愛いな」「ずっと可愛らしい」「変わらなすぎだろ」「可愛すぎる」「今も変わらずめっちゃ可愛かった」「懐かしい」「若いというか肌キレイ」など反響を呼んでいた。