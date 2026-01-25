ボートレース平和島の「BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜」は準優勝戦3個レースを終えて、26日の12R優勝戦に進む6人が決定した。

その中で注目の存在は、4号艇で登場する中村日向（27＝香川）だ。

10R2号艇だった25日の準優勝戦は2コースからコンマ17のトップスタートを決めた。イン桜井優がスタート後に伸び返したのを見て、1周1マークは差しを選択。きっちり2着に入って、地元まるがめの正月開催（昨年12月31日〜5日）に続く今年2回目の優出に成功した。

「行き足、ターン回りはいいと思う。行き足から先の伸びも最初に比べたら良くなっています。エンジンパワーはあります」と仕上がりは上々だ。だが一方で「準優勝戦1号艇の3人（優勝戦で1〜3号艇を獲得した定松勇樹、井上忠政、桜井）と比べると少し弱い感じ。3人と比べて目に見えて下がることはないけど、自分がダッシュの分を加味しても一緒くらい」と優勝戦メンバーのエンジン相場を語った。

それでも「スタートは風が変わったりして難しい。でもコンマ10くらいをバチッと行ければ、Vチャンスが広がると思う」と前を向いた。最後は、今年初V（昨年8月2日のとこなめルーキーシリーズ第13戦以来通算12V）と当地初制覇へ、カド4コースから入魂の全速攻勢に出る。