齊藤なぎさ、ハイトーンイメチェンで雰囲気ガラリ「髪色めちゃくちゃ綺麗」「雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2026/01/25】女優の齊藤なぎさが1月24日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーをチェンジした姿を公開し、話題となっている。
【写真】22歳元イコラブ「髪色めちゃくちゃ綺麗」ハイトーンイメチェンで雰囲気一変
齊藤は「髪の毛がハイトーンになりました」と報告し、動画を投稿。明るいハイトーンのブラウンヘアとなっており、「久しぶりに明るくて、まだ起きて鏡を見るとびっくりします」「光に当たるとすごく綺麗な色なんだ〜」と自身もまだハイトーンの髪色に慣れていないことを茶目っ気たっぷりにつづっている。
この投稿には「お人形さんみたい」「髪色めちゃくちゃ綺麗」「透明感がさらにアップしてる」「色味が絶妙」「イメチェン大成功ですね」「雰囲気変わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
