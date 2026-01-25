ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が２５日、「初代長嶋茂雄賞」に名乗りをあげた。

横浜市の「八景島シーパラダイス」で行われたファンイベントに相川亮二監督、石田裕太郎投手と参加した度会は、今年の目標として「チームの優勝と日本一が大前提。度会で勝った、優勝に近づいたという試合を増やして、優勝チームのピースになりたい」と、具体的な数字ではなくチームの優勝に貢献することを誓った。

その上で「長嶋茂雄賞をとりたい」と、今年新設された野手の新タイトルに意欲を見せた。

中学時代には「佐倉シニア」に所属しており、ミスターの出身地・佐倉市の「長嶋茂雄記念岩名球場」で練習や試合をしていた。中学２年のときには、大会の表彰式に訪れた長嶋さんと握手した思い出も。「オーラがすごかった。スーパースターの名にふさわしい方。僕もファンを魅了できる選手になりたい。度会を見たいというファンがたくさんいればいいなと思ってます」と、記録と記憶の両方を刻めるスタープレーヤーを目指す。

「今年の漢字」を披露するコーナーでは、自身の名前の一部でもある「輝」をあげた。色紙にはへんの「光」とつくりの「軍」を少し離して書き込んだ。「軍（チーム）が光る年にしたいですね。優勝に貢献して『度会は輝いてたね』って言われるように」と、文字に込めた願いを語った。