元フジ三田友梨佳アナ、美人母顔出し2ショットに絶賛の声「遺伝子の凄さに衝撃」「美形親子」
【モデルプレス＝2026/01/25】元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活躍する三田友梨佳が1月23日、自身のInstagramを更新。母との2ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳元フジ美人アナ「遺伝子の凄さに衝撃」美人母顔出し
三田アナは「今日はお茶のお稽古で初釜でした。凛とした空気の中でいただく一服と、心のこもったお料理。新しい年のはじまりを静かに味わう豊かな時間でした。今日は梅の花をあしらったお着物で」とつづり、初釜に参加したことを報告。「3枚目は母と」と梅の花があしらわれた華やかな黄色の着物姿の三田アナと、鶴柄の黒の着物を着こなした母親が正座し、穏やかに微笑む姿を披露している。
この投稿には「お母さまがお姉さんみたい」「そっくり」「美形親子」「美人母娘」「気品が漂ってる」「育ちの良さが光ってる」「遺伝子の凄さに衝撃」といった反響が寄せられている。
三田アナは2011年にフジテレビに入社。2020年に一般男性と結婚。2023年1月、産休のため約4年にわたりメインキャスターを務めていた同局系情報番組「Mr.サンデー」（毎週日曜よる8時54分〜）を卒業し、同年3月に退社。同月には第1子の出産を発表。2024年1月に芸能事務所「フォニックス」に所属したことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳元フジ美人アナ「遺伝子の凄さに衝撃」美人母顔出し
◆三田友梨佳アナ、着物で母と初釜へ
三田アナは「今日はお茶のお稽古で初釜でした。凛とした空気の中でいただく一服と、心のこもったお料理。新しい年のはじまりを静かに味わう豊かな時間でした。今日は梅の花をあしらったお着物で」とつづり、初釜に参加したことを報告。「3枚目は母と」と梅の花があしらわれた華やかな黄色の着物姿の三田アナと、鶴柄の黒の着物を着こなした母親が正座し、穏やかに微笑む姿を披露している。
◆三田友梨佳アナの投稿に反響
この投稿には「お母さまがお姉さんみたい」「そっくり」「美形親子」「美人母娘」「気品が漂ってる」「育ちの良さが光ってる」「遺伝子の凄さに衝撃」といった反響が寄せられている。
三田アナは2011年にフジテレビに入社。2020年に一般男性と結婚。2023年1月、産休のため約4年にわたりメインキャスターを務めていた同局系情報番組「Mr.サンデー」（毎週日曜よる8時54分〜）を卒業し、同年3月に退社。同月には第1子の出産を発表。2024年1月に芸能事務所「フォニックス」に所属したことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】