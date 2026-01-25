スニーカーの気分じゃない日に！【ZARA】カジュアル服にも合う「厚底ローファー」
カジュアルにもプレッピーなコーデにもマッチする厚底ローファーが【ZARA（ザラ）】から登場。きちんと見えしつつエッジの効いた厚底がアクセントになり、着こなしのおしゃれ度を高めてくれそうです。今回は大人コーデにも合わせやすいデザインをご紹介。いつものスニーカーから履き替えるだけで、気分を一新できるかも。
上品さを格上げするスエード調のローファー
【ZARA】「プラットフォームソールローファー」\3,590（税込・セール価格）
ブラウンのスエード調素材が上品なローファー。高さ5.5cmのソールは、履くだけで存在感を放ちそう。フロントには面ファスナーストラップが付いているため、フィット感の調節が可能です。シンプルで合わせやすく、冬コーデが物足りなく感じたときに取り入れるのもおすすめ。
コーデのアクセントになる辛口なデザイン
【ZARA】「レザー プラットフォーム ローファー」\13,590（税込）
光沢のあるレザーやメタル調のアイレットが、ほんのり辛口なムードを放つローファー。4.5cmの厚底で着こなしのアクセントになり、スタイルアップも期待できます。カジュアルなワイドジーンズと合わせてこなれ感たっぷりに仕上げたり、プレッピーなコーデに取り入れるのもおすすめ。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M