スニーカーの気分じゃない日に！【ZARA】カジュアル服にも合う「厚底ローファー」

カジュアルにもプレッピーなコーデにもマッチする厚底ローファーが【ZARA（ザラ）】から登場。きちんと見えしつつエッジの効いた厚底がアクセントになり、着こなしのおしゃれ度を高めてくれそうです。今回は大人コーデにも合わせやすいデザインをご紹介。いつものスニーカーから履き替えるだけで、気分を一新できるかも。

上品さを格上げするスエード調のローファー

【ZARA】「プラットフォームソールローファー」\3,590（税込・セール価格）

ブラウンのスエード調素材が上品なローファー。高さ5.5cmのソールは、履くだけで存在感を放ちそう。フロントには面ファスナーストラップが付いているため、フィット感の調節が可能です。シンプルで合わせやすく、冬コーデが物足りなく感じたときに取り入れるのもおすすめ。

コーデのアクセントになる辛口なデザイン

【ZARA】「レザー プラットフォーム ローファー」\13,590（税込）

光沢のあるレザーやメタル調のアイレットが、ほんのり辛口なムードを放つローファー。4.5cmの厚底で着こなしのアクセントになり、スタイルアップも期待できます。カジュアルなワイドジーンズと合わせてこなれ感たっぷりに仕上げたり、プレッピーなコーデに取り入れるのもおすすめ。

