「ボーナスが旅費にもならない」さらに──20代後半で初就職した新人の『嘆き』に「住む世界が違う」
世の中には色んな人がいて、世界は広いのだと改めて思ってしまう……。
そんな驚きの価値観を持つ人と出会ったお話を、筆者の友人A子さんが教えてくれました。
新入社員
A子さんの働く会社に、新入社員としてB美が入社してきました。
B美はA子さんと同い年だったのですが、なんだかふわふわした天然キャラで、可愛らしい子でした。
その頃A子さんもB美も20代後半だったのですが、B美は働くのが初めてだったようです。
「何か特別な事情があるのかな？」
そんな風にも思いましたが、真面目にメモを取って仕事に励むB美に、A子さんも一生懸命仕事を教えていきました。
ボーナスの使い道で盛り上がっていると……
ある日の昼休みのことです。
ボーナスが入ったら何を買おうか！？ なんて話を同僚達で盛り上がっていると、
「ここって、1年目でボーナスどのくらいもらえるんですか？」
そうB美が目を輝かせて聞いてきたのです。
「大体〇〇万円くらいじゃないかな？」
と、同僚が答えると、
「え、それって旅費にもならないですよね！？ もっともらえるかと思ってた～ショック！」
そう言って落ち込むB美に、みんな目が点になりました。
「いやいや、〇〇万円あったら国内旅行で温泉一泊とか行けるよ！？」
そんなことをA子さんと同僚が言ったのですが、
「え？ 日帰りでも金額的にきつくないですか？」
とキョトン顔のB美。実は……