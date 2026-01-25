「ボーナスが旅費にもならない」さらに──20代後半で初就職した新人の『嘆き』に「住む世界が違う」

世の中には色んな人がいて、世界は広いのだと改めて思ってしまう……。

そんな驚きの価値観を持つ人と出会ったお話を、筆者の友人A子さんが教えてくれました。

新入社員

A子さんの働く会社に、新入社員としてB美が入社してきました。

B美はA子さんと同い年だったのですが、なんだかふわふわした天然キャラで、可愛らしい子でした。

その頃A子さんもB美も20代後半だったのですが、B美は働くのが初めてだったようです。

「何か特別な事情があるのかな？」

そんな風にも思いましたが、真面目にメモを取って仕事に励むB美に、A子さんも一生懸命仕事を教えていきました。

ボーナスの使い道で盛り上がっていると……

ある日の昼休みのことです。



ボーナスが入ったら何を買おうか！？ なんて話を同僚達で盛り上がっていると、

「ここって、1年目でボーナスどのくらいもらえるんですか？」

そうB美が目を輝かせて聞いてきたのです。

「大体〇〇万円くらいじゃないかな？」

と、同僚が答えると、

「え、それって旅費にもならないですよね！？ もっともらえるかと思ってた～ショック！」

そう言って落ち込むB美に、みんな目が点になりました。

「いやいや、〇〇万円あったら国内旅行で温泉一泊とか行けるよ！？」

そんなことをA子さんと同僚が言ったのですが、

「え？ 日帰りでも金額的にきつくないですか？」

とキョトン顔のB美。実は……