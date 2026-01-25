今年2026年にメジャーデビュー20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが、互いのメジャーデビュー20周年を記念した対バンライブを開催することを発表した。

2006年1月25日デビューのFUNKY MONKEY BΛBY’S、同3月15日デビューのいきものがかりは、プライベートでも親交があり、互いにしのぎを削り合い、お互いを意識しながら切磋琢磨してきた盟友として知られるが、実はメジャーデビュー当時に四国のライブハウスを一緒に回って対バンイベントに出演していたという。

当時はまだ互いのファンも少なく、まさに駆け出し中の中、20年前にライブハウスで出会った2組が、今回メジャーデビュー20周年という節目を機に、二十歳（ハタチ）の記念として対バンライブを贈る。

イベントタイトルは＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞。いきものがかりの吉岡聖恵が担当し、考案したタイトルは２組の出会いと歴史が詰まっており、ファンモンといきものがかりらしい温かみのあるイベントロゴも互いのファンへの期待を膨らませるものとなった。

あわせて公開されたイベント特設サイトでは、20周年らしく二十歳の成人式を意識した衣装での4名でのスペシャルキービジュアルやメンバーコメントが発表されている。

◆ ◆ ◆

■FUNKY MONKEY BΛBY’S コメント

「あのとき、こうしてれば…」とか「この先、どうすれば…」とか。音楽の世界に“絶対”なんて言葉はなく、今でも何が正解なのか、右往左往しながら彷徨ってる日々です。それでも、断言できることがあります。

「いきものがかりがいたから俺たちは頑張れた」

これだけは、絶対にそうなんです。四国の小さなライブハウスで出会ってから20年。同期であり、ライバルでもあり、そして盟友です（ちなみに加藤と水野くんは誕生日一日違い）。

密かにずっと願っていたツーマンライブ。ようやく夢を叶えるタイミングがきました。おそらく次は10年後です(笑)。是非とも遊びにきてください。

■いきものがかり コメント

熱いこと（ときに暑苦しいこと）はファンキー加藤くんが叫びながら言ってくれるだろうし、楽しくて心地よい風はモン吉さんが素敵に吹かせてくれるはずだから、いきものがかりからとくに付け加えることはございません！

ただひとつ言うのならば、出会ってから20年後も、大好きなファンモンの隣にいられるのは、とっても……いや、めちゃくちゃに嬉しいです！！

あの日と同じように、全力でバカ真面目に、がんばろう！

◆ ◆ ◆

また、メンバーの動画コメントでは、イベントに向けての企画の追加発表もあるようだ。

＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞は2026年6月20日（土）、6月21日（日）に、東京ガーデンシアターにて2DAYS開催となる。