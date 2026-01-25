¿å¼ùÆà¡¹¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê
¿å¼ùÆà¡¹¤¬¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°Á´¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡Ù ¡Ê°Ê²¼¡§¤Ê¤Î¤Ï¥¬¥ó¥Ö¥ì¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜÆü¡¢Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¿å¼ùÆà¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡ä¤Ë¤Æ¡¢ ¼«¿È¤â¥Õ¥§¥¤¥ÈÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë£··îÊüÁ÷¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ê¤Î¤Ï¥¬¥ó¥Ö¥ì¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë»ö¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖCRIMSON BULLET¡Ê¥¯¥ê¥à¥¾¥ó ¥Ð¥ì¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿å¼ùËÜ¿Í¤«¤é´ÑµÒ¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥ÞÃ´Åö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿å¼ùËÜ¿Í¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿å¼ùÆà¡¹¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÂÔË¾¤Î¤Ê¤Î¤Ï¿·ºî¡ªTV ¥¢¥Ë¥á¤ÇºÆ¤Ó¥Õ¥§¥¤¥È¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼çÂê²Î¤â¤ªÇ¤¤» ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
²á¹ó¤ÊÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¾¯½÷Ã£¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤¿®Ç°¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¡¢¹üÂÀ¤ÇÇ®¤¤¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢µã¤¤Î¥á¥í¥Ç¥£ ¤¬À¦¤¦¤Í¤ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Î¤Ê¤Î¤Ï¶Ê¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ºî»ì¤Ïº£²ó¤â¿å¼ù¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¸ÀÍÕ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿ 3·î28Æü(ÅÚ)¡¦29Æü(Æü)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë AnimeJapan 2026 ¤Ç¤Ï¡¢ WHITE STAGE ¤Ë¤Æ¡Ö¤Ê¤Î¤Ï¥¬¥ó¥Ö¥ì¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£µÌ °Éºé¡¢·ëÀî¤¢¤µ¤¡¢ Àé½Õ¡¢¾®ÎÓ°¦¹á¡¢°ËÆ£ºÌº»¡¢ÀÄÌÚÍÛºÚ¤Î 6 Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢7 ·îÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤Î¤Ï¥¬¥ó¥Ö¥ì¡×ºÇ¿·¾ðÊó¤ò ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£¸½ºß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸±þÊç¸¢ÉÕÆþ¾ì·ô¤Î¿½¹þ¤¬¼õÉÕÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖCRIMSON BULLET¡×
2026Ç¯7·î8Æü(¿å) ¥ê¥ê¡¼¥¹
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¢£¡ÖAnimeJapan 2026¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ðÊó
¡ãËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)14 »þ 35 Ê¬¡Á15 »þ 05 Ê¬
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÆîÅ¸¼¨Åï 4 ¥Û¡¼¥ëÆâ WHITE STAGE
½Ð±é¡§µÌ °Éºé¡Êµ×À¥¥·¥¤¥ÊÌò¡Ë¡¢·ëÀî¤¢¤µ¤¡ÊÌë³¤¥È¥ïÌò¡Ë¡¢Àé½Õ¡ÊÁêÂô¥·¥ª¥êÌò¡Ë¡¢¾®ÎÓ°¦¹á¡Ê´îÂ¿¿¹ ¥æ¡¼¥ÊÌò¡Ë¡¢°ËÆ£ºÌº»¡Ê¿·Ì¾¥¢¥ª¥¤Ìò¡Ë¡¢ÀÄÌÚÍÛºÚ¡Ê¸Å»û¥æ¥ºÌò¡ËÍ½Äê
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþÊýË¡¡¢¾ÜºÙ¤Ï AnimeJapan ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://anime-japan.jp/tickets/
¡ãAnimeJapan 2026 ³«ºÅ³µÍ×¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡¦29Æü(Æü) 9 »þ 00 Ê¬¡Á17 »þ 00 Ê¬ ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì 16 »þ 30 Ê¬ ²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÅìÅ¸¼¨Åï 4¡Á8 ¥Û¡¼¥ë¡¿Æî 1¡Á4 ¥Û¡¼¥ë¡¿²°¾åÅ¸¼¨¾ì
AnimeJapan ¸ø¼°
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.anime-japan.jp
¸ø¼° X¡Êµì Twitter¡Ë¡§@animejapan_aj¡Êhttps://x.com/animejapan_aj¡Ë
YouTube¡§https://www.youtube.com/@animejapanAJ
◾️¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
¹ØÆþ¡§https://mizukinana.lnk.to/THE_MUSEUM_4_CD
ÇÛ¿®¡§https://mizukinana.lnk.to/THE_MUSEUM_4
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ× CD¡ÜBlu-ray
ÉÊÈÖ¡§KICS-94238
²Á³Ê¡§\8,470¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡§Blu-ray+¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯+ÆÃÀ½BOX»ÅÍÍ
¡ûÄÌ¾ïÈ× CD
ÉÊÈÖ¡§KICS-4238
²Á³Ê¡§Äê²Á \3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
01.BLUE ROSE
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ø¥¯¥¤¥ºRPG ËâË¡»È¤¤¤È¹õÇ¤Î¥¦¥£¥º¡Ù¡Ö¥á¥¢¥ì¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§Ê¡ÅÄ½é¡¦kikurage¡¦ÀÐÀîÍÛÀô¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£´Ö ¿Î (Elements Garden)
02.WHAT YOU WANT
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ž¥¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§ats-¡¡ÊÔ¶Ê¡§ats-¡¢À¶¿åÉð¿Î¡õÅÏÊÕÅ°
03.NEVER SURRENDER
·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï Detonation¡×¼çÂê²Î
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð
04.REBELLION
¥¢¥Ë¥á¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡ÖÈÀµÕÀ¥ß¥ê¥ª¥ó¥¢¡¼¥µ¡¼¡×¼çÂê²Î
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§¹âÈøÁÕÇ·²ð¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð
05.METANOIA
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢£Ø£Ö¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº (Elements Garden)
06.FINAL COMMANDER
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢£Ø£Ö¡×ÁÞÆþ²Î
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð (Elements Garden)
07.FIRE SCREAM
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢ XD UNLIMITED¡×¿·¼çÂê²Î
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð (Elements Garden)
08.Link or Chains
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖLevius ¥ì¥Ó¥¦¥¹¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§ÆîÅÄ·ò¸ã¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÆîÅÄ·ò¸ã
09.Get up! Shout!
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSHAMAN KING¡×Âè2ÃÆ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§»³ËÜÎè»Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð
10.Red Breeze
¿·À¤Âå¥ê¥Ã¥Á¥¢¥Ë¥áRPG¡ÖCOUNTER: SIDE¡×(¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥µ¥¤¥É)¼çÂê²Î
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº (Elements Garden)
11.¥À¥Ö¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥â¥À¥Á¥²¡¼¥à¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥±¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÅ°¡ßÆüÈæÌîÍµ»Ë
12.Sugar Doughnuts
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ç¤³¤Ü¤³Ëâ½÷¤Î¿Æ»Ò»ö¾ð¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥± (Blue Bird¡Çs Nest)¡¡
ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÅ°¡ßÆüÈæÌîÍµ»Ë (Blue Bird¡Çs Nest)
13.Turn the World
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSHAMAN KING FLOWERS¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¥è¥·¥À¥¿¥¯¥ß (saji)¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥± (Blue Bird¡Çs Nest)¡¡
ÊÔ¶Ê¡§ÆüÈæÌîÍµ»Ë¡ßÅÏÊÕÅ° (Blue Bird¡Çs Nest)
14.ADRENALIZED
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖHIGHSPEED Étoile¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á¡¡ÊÔ¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á
15.innocent starter ¡½MUSEUM STYLE¡½
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§ÂçÊ¿ ÊÙ¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌçÏÆÂçÊå
16.¤Á¤ç¤ª¤¦¤µ¤¸¤ã 2026
ºî»ì¡§ÀÐËÜÈþÍ³µ¯¡¡ºî¶Ê¡§ÏÂÅÄ¹áÉÄ¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÏÂÅÄ¹áÉÄ
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡ûNANA CLIPS 9
¡ûMUSIC CLIP
01.METANOIA
02.Knock U down
03.FIRE SCREAM
04.Get up! Shout!
05.Go Live¡ª
06.¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
07.ADRENALIZED
08.ÇïÆ°
¡ûMAKING
01.METANOIA
02.Knock U down
03.FIRE SCREAM
04.Get up! Shout!
05.Go Live¡ª
06.¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
07.ADRENALIZED
08.ÇïÆ°
¡ûTV-CM
01.NANA CLIPS 8 (type A)
02.NANA CLIPS 8 (type B)
03.LIVE GRACE -OPUS ·- ¡ß ISLAND ¡ß ISLAND¡Ü (type A)
04.LIVE GRACE -OPUS ·- ¡ß ISLAND ¡ß ISLAND¡Ü (type B)
05.METANOIA (type A)
06.METANOIA (type B)
07.CANNONBALL RUNNING (type A)
08.CANNONBALL RUNNING (type B)
09.CANNONBALL RUNNING (type C)
10.CANNONBALL RUNNING (type D)
11.LIVE EXPRESS (type A)
12.LIVE EXPRESS (type B)
13.FIRE SCREAM
14.FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow (type A)
15.FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow (type B)
16.ACOUSTIC ONLINE (type A)
17.ACOUSTIC ONLINE (type B)
18.Get up! Shout! (type A)
19.Get up! Shout! (type B)
20.DELIGHTED REVIVER (type A)
21.DELIGHTED REVIVER (type B)
22.DELIGHTED REVIVER (type C)
23.DELIGHTED REVIVER (type D)
24.LIVE HOME ¡ß RUNNER (type A)
25.LIVE HOME ¡ß RUNNER (type B)
26.LIVE HEROES (type A)
27.LIVE HEROES (type B)
28.ADRENALIZED (type A)
29.ADRENALIZED (type B)
30.LIVE JUNGLE ¡ß PARADE
31.CONTEMPORARY EMOTION
¡ûSPECIAL FEATURE
¡¦¿å¼ùÆà¡¹ ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥®¥ã¥ó¥° 1200²óÆÍÇËµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ª¡¡1¡ª2¡ª3¡ª4¡ª¡¡¥¹¥Þ¥®¥ã¥óº×¤ê¡ª¡ª¡×2025.9.21ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¡ÚÌë¸ø±é¡Û
¡¦¡ÖNo Rain, No Rainbow¡×¡ÖOpen Your Heart¡×¡ÚÃë¸ø±é¡Û
¢¨Ãë¸ø±é¤Ï²Î¾§¶Ê¤Î¤ß¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ Vocalless CD¡¡¢¨¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤ß
¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×+Vocalless CD
¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÈÆ±ÆâÍÆ¤ÎVocalless ver.¤ò¼ýÏ¿
ÉÊÈÖ¡§ECB-1822
²Á³Ê¡§¡ï9,647¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡ØTHE MUSEUM ¸¡ÙË¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡Ê¥Õ¥©¥ó¥¿¥ÖW60¡ßH95Ð¡Ë¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸57Ð
amazon¡§¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¥í¥´»ÈÍÑ¡Ë¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¥á¥¬¥¸¥ã¥±
HMV¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Neowing¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Sofmap¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§76Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
TSUTAYA¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ü¤¯¡Ë¡§A3¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼
WonderGOO/¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢§¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ Vocalless CD
¥¥ó¥¯¥êÆ²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê2ËçÁÈ¡Ë
¢¨ÆÃÅµÊª¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÊª¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¿å¼ùÆà¡¹¡ØTHE MUSEUM ¸¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÂè4ÃÆ¡ØTHE MUSEUM ¸¡ÙÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë ¡ÖÉü¹ïÈÇB2¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ãÉü¹ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¡¦WONDER QUEST EP
¡¦NEVER SURRENDER
¡¦METANOIA
¡¦FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow
¡¦Get up! Shout!
¡¦ADRENALIZED
¡ãÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ä¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡¿¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹¡¿¥¥ó¥¯¥êÆ²
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä2026Ç¯1·î21Æü(¿å)È¯Çä¡¡¿å¼ùÆà¡¹¡ØTHE MUSEUM¡¡¸¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×/ÄÌ¾ïÈ×
¢¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁª¤Ó¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþÁ°¤ËÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ï¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÄÌÈÎ¤Ç¤ÎÇÛÉÛÊýË¡¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPokecha¡Ê¥Ý¥±¥Á¥ã¡Ë¡×È¯Çä
¿å¼ùÆà¡¹¡ØTHE MUSEUM ¸¡ÙPokecha¡Ê¥Ý¥±¥Á¥ã¡Ë¡Á¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢CD¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á Á´7¼ï¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
THE MUSEUM ¸ ¡¿ ADRENALIZED ¡¿ Get up! Shout!
FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow
METANOIA ¡¿ NEVER SURRENDER ¡¿ WONDER QUEST EP
¡ã²Á³Ê¡ä1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìÈÎÇä¡ä
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡ËTOYOTA ARENA TOKYO
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ä
KING¤¯¤¸ ONLINE
https://kuji.kingrecords.co.jp/lotteries/nanamizuki_themuseum4_pokecha
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë14:00¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¾ÜºÙ¡§https://www.mizukinana.jp/news/#news2554
◾️¡ã¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡Ü¡×¡ä
¹á¹Á¸ø±é¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(MacPherson Stadium)
¾å³¤¸ø±é¡§2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÆü¡Ë²ó响Ç·ÃÏMusic Park¡Ê¸ø±éÃæ»ß¡Ë
¥½¥¦¥ë¸ø±é¡§2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡ËÀ¤½¡Âç³Ø¹» ¥Ç¥ä¥ó¥Û¡¼¥ë
ÂæËÌ¸ø±é¡§2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12Æü¡ÊÆü¡ËÂæËÌ¹ñºÝ²ñµÄ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊTICC¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.mizukinana.jp/special/2025_livevision/
