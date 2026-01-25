BBWAAの夕食会

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に参加した。Youtubeでの生配信ではスピーチを練習する様子が映っており、日本人ファンから様々な声が上がった。

MVPを獲得した2024年オフ以来の参加となった夕食会。大谷は黒スーツ、黒ネクタイ姿で登場した。米専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」はYouTubeチャンネルで夕食会の様子を配信した。

大谷の座席はちょうど登壇場所の後ろで、司会らが話すと背後の大谷が常に映り込む状態に。口パクで何かをつぶやく様子も映っており、英語スピーチの練習をしていたとみられる。“マメな準備”にはX上の日本人ファンが注目していた。

「ずっと口動かしておそらくスピーチの練習してる」

「大谷さんずっとスピーチの練習してるよね？」

「たまにブツブツ呟いているのはスピーチの練習かしら」

「スピーチの練習っぽく口パクパクしてたのも映ってるよ！」

スピーチでは「日本の私の家族、そして何よりも私の人生を豊かにしてくれた愛する妻・真美子、娘、そしてデコイに感謝します。いつもそばにいてくれることを嬉しく思っています」などと流暢な英語を披露した。



（THE ANSWER編集部）