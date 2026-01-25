シンガー・ソングライターでさんりく大船渡ふるさと大使を務める松本哲也が24日、自身のインスタグラムを更新し、手術が無事に終了したことを報告した。



【写真】ようやく手術したことを報告した松本哲也

松本は2025年12月に「不慮の事故により10月22日より入院しております」と明かしていた。この時点で2026年1月末に手術を受けることも公表し、2月6日に予定されていた東京公演を中止していた。



1月24日のインスタでは「報告が遅くなりました 手術は終えました」とシンプルに伝えた。その上で「医療センターの主治医はほんと細かい損傷場所も見落とさずやってくれました。前夜の手術説明もわかりやすく、安心して心構えが出来ました。神経を守る膜が神経や骨に癒着しそれを丁寧に取る事に時間がかかったとのこと、また取った背骨の一部も人口骨と一緒に移植して使うという神技、そしてついにチタン合金がボルトで埋め込まれました サイボーグTですw」とかなり複雑な手術だったことも明かした。



「ただ左足の痺れは残るかもしれないとのこと、もし残ったとしても何の後悔はありません。最善を尽くしてくださったわけで、確実に腰はチタン合金製で強くなった訳です。感謝しかありません。」と後遺症の可能性についてもストレートに伝えた。



「手術から3日目、正直痛みのMAXが10とすれは、8と9を行ったり来たり ほんと、痛いです」と正直な思いも。「じっとしてられずモジモジいろんな体制にしては楽なポイントを探すけど、まったく見つかりません 痛み止めの点滴や坐薬もなかなか効かないくらい、激しい痛みです。」とリアルな状況も告白した。



「早くこの痛みから解放されて普通に走り回って、バク転バク宙もしたいです（やった事はありませんがｗ）」と笑いも交えつつ本音をポロリ。「まだ車イスで歩けませんが、一歩一歩リハビリを重ねて、早く１軍に戻りたいと思います」と復帰への思いもつづった。



