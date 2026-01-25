昨年、日本でも大きな話題となった世界的人気を誇る女子レスラーが、SNSで圧巻の肉体美を公開。トレーニング後のパンプアップした姿に多くの反響が寄せられている。

【画像】美女レスラー、“くっきり”力こぶとバキバキ全身ショット

WWE女子スーパースターのリア・リプリーが24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ジムでトレーニングを行った際に撮影したとみられる全身ショットを公開した。

昨年、日本のSNSでも「本当に実在するのか」と、その圧倒的なビジュアルが話題になった彼女。投稿には太陽の絵文字と、腕を曲げて“力こぶ”を誇示するポーズ、そして腰に手を当て全身の肉体美を見せつけるような自撮りショットがそれぞれ添付されていた。

人気者の圧巻ショットにはすぐさま“いいね”が約3万件押され大バズり。多くのファンが「私の女王」「これまでで最も強く見える」「愛してます、マミー」「準備万端ですね」「素晴らしい肉体だ」「最も美しい」などとコメントし、メロメロ状態だった。

2026年に入り、日本人スーパースターのイヨ・スカイとのタッグ“RhIYO”としてWWE女子タッグ王座を戴冠するなど、タッグ戦線での活躍と仲良しっぷりがすっかり板についてきたリアだが、日本時間2月1日にはスーパースター30人が時間差で参加するバトルロイヤル戦「ロイヤルランブル」も控えている。2026年の新たなストーリーの起点となる重要な一戦でどんな活躍を見せるか、今年も“最恐女王”の活躍から目が離せない。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved